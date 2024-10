Video: entre risas, mujeres graban a joven que falleció tras ser arrastrado por un río

Un desafortunado accidente cobró la vida de una persona, cuando la crecida de un río terminó llevándose a un hombre, quien hasta el último minuto lucho por sobrevivir.

Lo que llama la atención de este hecho no solo es el desafortunado final del hombre, sino la manera en la que el suceso se dio a conocer, pues mientras el cansancio lo vencía y se lo llevaba al río, personas miraban atentamente lo que le pasaba.

Mujeres grabaron a joven que falleció

El video que muestra el accidente se ha viralizado rápidamente y fue compartido por la cuenta @tvaztecaveracruz, En él se ve a Rodrigo Rodríguez, un ciudadano de la ciudad de Veracruz, quien fue encontrado sin vida en el arroyo Veracruz.

Publicidad

Este hecho tuvo lugar el pasado 21 de octubre, cuando una fuerte corriente arrastró al hombre hasta llegar a un puente, de donde se pudo sostener por algunos minutos.

La fuerza de la corriente era tan fuerte que el hombre no podía soportar sostenido en el puente, pues el agua que pasaba a gran velocidad por debajo del puente, lo arrastraba.

Publicidad

Lo que más llama la atención es que quienes graban están a orillas del arroyo, a apenas metros del hombre, con una clara oportunidad de acercarse y salvarlo, o por lo menos intentar sacarlo del agua.

Al principio unas leves risas y luego gritos de desespero, fueron las únicas reacciones de las mujeres que graban lo ocurrido. Frente a ellas, el hombre se cansó de luchar y fue arrastrado por el agua

En redes sociales, los internautas no dejaron pasar desapercibido el hecho y comentaron la publicación, criticando el actuar de las mujeres: "Que triste que prefieran grabarlo y no poder ayudarlo", "Por qué el camarógrafo no lo ayudó, nomas documentando y no ayudan a las personas", "Que impotencia que nadie lo ayudara o mínimo gritaran para los que pasaban por ahí lo ayudaran".

Conductor sembró el terror en Bogotá atropellando motociclistas