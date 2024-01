John Poulos hace seria advertencia a Colombia sobre crimen de Valentina Trespalacios

En entrevista para la Revista Semana, John Poulos, el presunto asesino de la DJ Valentina Trespalacios , detalla su versión de los eventos ocurridos la fatídica noche en que la joven de 23 años perdió la vida. A un año del impactante crimen, Poulos insiste en que su verdad no ha sido dada a conocer al público y afirma tener pruebas que respaldan su versión.

Lo que pasa es que mi versión de la historia y de lo que realmente sucedió no ha sido revelada a Colombia ni al mundo, pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas Jhon Poulos

Según su relato, la noche en cuestión se desvaneció de su memoria, despertando al día siguiente en un estado confuso y con Valentina aún en la cama. A pesar de su presunta amnesia, la Fiscalía sostiene que hubo premeditación en el feminicidio, describiendo un ciclo de violencia psicológica que precedió al trágico desenlace.

En la imputación de cargos, se revela que Poulos consideraba a Valentina como "su objeto personal", ejerciendo un control excesivo sobre su vida. Aunque su estrategia de defensa se centra en una suerte de amnesia selectiva, la Fiscalía sostiene que Poulos mantuvo relaciones sexuales con la joven antes de golpearla violentamente hasta causarle la muerte por asfixia. El fiscal detalla la brutalidad de los golpes que cubrieron su cuerpo antes del fatal desenlace.

Valentina Trespalacios, Dj asesinada en Bogotá / FOTO: Instagram Valentina Trespalacios

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel del Río, aseguró que tales pruebas mencionadas por Poulos no fueron admitidas por el juez encargado del caso y se refirió al hombre como un 'cobarde' al pretender que con esa clase de excusas pueda salirse de su responsabilidad.

"Aquí no hay ninguna prueba sobre eso, es decir, un juez de la república negó todas esas supuestas evidencias probatorias. Aquí no hay ningún soporte toxicológico de algún grado de consumo de drogas ni ningún otro elemento que lo acompañe. Esto es una gran falacia la que hace este criminal, que no tiene ningún elemento material probatorio", reveló el defensor.

Valentina Trespalacios y su novio John Poulos / FOTO: Tomada de Facebook Velentina Trespalacios

Paralelamente, El Tiempo reveló unos chats que la Fiscalía planea presentar como evidencia, destacando el constante acoso de Poulos hacia Valentina, quien incluso le ofreció dinero para encontrarse. Estos mensajes, sumados a la violencia psicológica descrita en la imputación de cargos, revelan una relación marcada por el control y la obsesión.

“¿Puedes tomarte un tiempo libre? Puedo pagar tu sueldo para que no te haga daño. Estoy tratando de ser claro en lo que te estoy preguntando. Quiero que estemos juntos durante una semana y tal vez eso lleve a más en el futuro. Me encantaría si lo hiciera”, sería un mensaje que le envió el estadounidense a la colombiana en el 2022.

En otro de los chats revelados se puede leer: “Ay. Vaya al psicólogo más bien. Tiene problemas de seguridad todo el tiempo. Y por eso está preocupado todo el tiempo de que me vaya con otro hombre. Si tuviera otro hombre o tuviera otros, como usted dice, como si fueran muchos, hace rato lo hubiera bloqueado. Alejarme de usted es demasiado fácil. Lo elimino de todas las redes sociales y está solucionado".

La defensa de Poulos se enfrenta a la difícil tarea de desacreditar estas pruebas y argumentar su inocencia ante una posible condena de 30 a 40 años de cárcel. En medio de este caso que ha conmocionado a Colombia, la sociedad exige respuestas y justicia ante la violencia de género que persiste en el país.

Se cumple un año del asesinato de la joven Valentina Trespalacios. El juicio contra el principal sospechoso de su muerte avanza de manera lenta.



Se cumple un año del asesinato de la joven Valentina Trespalacios. El juicio contra el principal sospechoso de su muerte avanza de manera lenta.

