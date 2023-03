Joven recibió libreta militar con la foto de Cristiano Ronaldo; “no asumen nada”

Un joven vivió una insólita situación cuando recibió un documento expedido por el Ejército Nacional , en el que, en vez de ir su foto, aparece la imagen del jugador portugués Cristiano Ronaldo , luego de que pagara por el trámite e hiciera todo de manera digital.

El afectado dio a conocer el caso a través de sus redes sociales , donde afirmó que hizo todo conforme al procedimiento requerido para dicho trámite, entre esas cosas adjuntar fotos tipo documento para expedirlo.

Según David Godoy, víctima del suceso, se acercó en diciembre de 2022 a la unidad de reclutamiento para iniciar el proceso respecto a su libreta militar, documento obligatorio para los jóvenes colombianos mayores de 18 años. Dejando todos los papeles reglamentarios, pero no fue hasta dentro de tres meses que pudo recolectar el dinero para pagarla.

“La libreta es digital, ni siquiera es física porque cobraban un monto adicional. Cuando fui a descargarla me encontré que pusieron una foto de Cristiano Ronaldo. Esto me dio mucho mal genio. Llamé al distrito y el soldado me aseguró que esto lo hice yo porque el usuario hace el registro, yo lo hice, pero nunca subí esa foto”, indicó Godoy.

Publicidad

Al parecer, la solución que recibió el joven, por parte del distrito 55, era que debía dirigirse de forma presencial para llevar nuevamente las fotografías. Cabe resaltar que Godoy ya había pagado un monto de alrededor de un millón y medio por el documento.

El joven afirmó lo siguiente en sus publicaciones: “Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez”.

Además, el joven asegura que, gracias a la presión de las redes sociales, se comunicaron con él para solucionar la situación, no sin antes, echarle la culpa: “Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”.

Para los que no me creen. 😵‍💫 pic.twitter.com/Pxo42m9Bor — David Godoy (@DaveGovi) March 15, 2023

Publicidad

Te puede interesar: Reconocimiento especial a Los Tigres del Norte