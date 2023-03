Joven relata abuso por parte de un taxista; le puso un cuchillo en el cuello

Otra denuncia de abuso sexual se registró en Bucaramanga , cuando la víctima, una joven de 18 años, aseguró haber sido abusada sexualmente por cuenta de un conductor de taxi, el cual la recogió cuando salió de una discoteca, la madrugada del 18 de marzo.

Según la joven, compartió con un grupo de amigos en una discoteca del sector 'Cuadra Play', en la capital santandereana, aproximadamente hasta las tres de la mañana, cuando decidió salir a buscar transporte para llegar a su casa.

De acuerdo con su relato, tomó el taxi y en medio del trayecto el conductor freno repentinamente, cambiando por completo su actitud: “me subí al taxi pensando que iba a allegar sana y salva a mi casa y precisamente, me encontré con ese hombre que no tengo palabras para describirlo”, afirmó la joven.

En el momento en que se movilizaban por el sector del intercambiador de Fátima, el taxista la amenazó con un cuchillo y le dijo que le pasara sus objetos personales. La madre de la víctima indicó en diálogos con El Tiempo que: “Le quitó el celular, la amenazó con matarla, ella solo llevaba la carterita con la cédula, comenzó a manosearla, comenzó a esculcarla”.

Además de esto, mientras la joven buscaba sus cosas para pasárselas, el hombre la habría tocado: “el tipo sacó un cuchillo y dijo que le entregara todo, pero como le dije que no tenía nada, me amenazó. Me dijo que si me esculcaba y me encontraba algo me mataba”.

El acoso y hurto no solo terminaron ahí, al parecer el sujeto, aprovechando el arma cortopunzante, obligó a la mujer a realizarle sexo oral, además de tocarla en diferentes partes de su cuerpo, para finalmente bajarla del vehículo y darse a la fuga.

