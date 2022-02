Actriz de contenidos para adultos, acusada de estafar a quienes pagaron por verla viringa

Lana Rhoades es una actriz de contenidos para adultos muy famosa en las páginas porno y de quien dicen que hizo una millonaria estafa a sus seguidores por 1,8 millones de dólares tras la venta de NFT (token no fungibles), lo que es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tókenes no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables.​​

Por medio de su cuenta personal en Instagram , al parecer la joven vendía los NFT y ofrecía sus servicios, encuentros cara a cara y muchas cosas más. La promoción que ella ofrecía se llamaba CrytpoSis y gracias a esto ella aumentó 200 mil seguidores en Instagram y TikTok.

Se dice que en sus redes sociales, Lana Rhoades explicaba que quienes compraran los NFT podían ganar muchos premios entre ellos encuentros privados por chats y uno de manera presencial, algo que nunca se hacía realidad.

Otra promesa que al parecer la joven le hizo a sus compradores, era que la o el ganador, se podía ganar un viaje a Sudáfrica, lugar en el que iban a tener un encuentro sexual.

Pero todo esto quedó solo en promesas, ya que Lana Rhoades desapareció de un momento a otro de las redes sociales y borró todas las publicaciones en las que hablaba de sus promociones y promesas.

Algunos días más tarde, los administradores de sus cuentas, contaron que la joven había sido acosada por algunos posteos, por ese motivo se alejó de las redes.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con el dinero que miles de personas invirtieron en los token no fungibles.