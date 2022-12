Así era Juliana Giraldo, la mujer asesinada en el Cauca

Juliana Giraldo Díaz era una mujer de 38 que pertenecía a la comunidad LGBTI, tenía un origen humilde y trabajaba a la par con su esposo, Francisco Larrañaga, para cumplir sus metas, por esto era estimada en la sociedad, que ahora lamenta los hechos de su muerte.

La muerte de Juliana tuvo lugar este jueves 24 de septiembre hacia las 9:00 a.m. cuando iba con su pareja y dos personas más en un vehículo por la vía que comunica a Miranda con Corinto, en el Cauca. En medio de algunos disparos un proyectil impactó a la mujer en la cabeza y le quitó la vida de manera instantánea.

En una entrevista para BLU Radio, el esposo de la víctima sostuvo que: “Somos personas de bien. Yo trabajo con alimentos, vendo pollo, pescado, ella era estilista. Nosotros no tenemos antecedentes, íbamos por la vía pública y el vehículo tiene los papeles al día”.

“No teníamos armas, no temíamos drogas, nosotros no somos ninguna amenaza como para que el Ejército nos hubiera atacado así. Hoy murió ella, pero nos pudieron haber matado a los cuatro”: recalcó.

Ejército dispara y asesina a una ciudadana, los hechos ocurrieron sobre las 9 am en Miranda, la comunidad denuncia que no había reten que los disparos fueron cercanos, aquí un video desgarrador de lo sucedido. #NoMas @ONUHumanRights @GobCauca pic.twitter.com/zJqXby4Nim — Eduin Mauricio Capaz Lectamo. (@CapazMauricio1) September 24, 2020

La pareja era conocida por sus ganas de salir adelante, ya que Francisco arreglaba vehículos y junto a Juliana criaban pollos para así reunir dinero y lograr montar su propio salón de belleza que era con lo que soñaban.

“Ella murió y se llevó su sueño al más allá”, dijo Andrés David Romero Rojas, vocero de la comunidad LBGTI en Miranda, quien también manifestó que recuerdan a Juliana con mucho cariño y que su pérdida es “uno de los golpes más duros que han recibido” en la ciudadanía.

Romero afirmó que entre este 24 o 25 de septiembre tendrá lugar una reunión con la Alcaldía de Miranda en la que se establecerá qué tipo de protesta van a realizar como manifestación del profundo rechazando por la muerte de Juliana.