Así fue como la mamá del pastor Lora se salvó de morir en restaurante de Aguachica

El ataque contra la familia del pastor Marlon Lora en un restaurante de Aguachica, Cesar, dejó un saldo lamentable. Marlon, su esposa Yurlay y su hija Ángela perdieron la vida en el lugar, mientras que su hijo menor, Santiago, quedó en estado crítico y falleció días después. La hipótesis principal de las autoridades apunta a una confusión con Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias ‘La Diabla’, una mujer vinculada a redes criminales.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2024, cuando un hombre armado irrumpió en el establecimiento y disparó contra la familia Lora Rincón. La noticia generó conmoción y llevó a un operativo que resultó en la captura de los presuntos responsables en Cúcuta.

En medio de la investigación, han surgido versiones que intentan vincular al pastor con personas del entorno de ‘La Diabla’, pero su madre ha desmentido tajantemente estos rumores.

“Nunca jamás conocimos a ese señor. Nunca fue a la iglesia, ni el tal ‘calvo’ ese ni la tal ‘Diabla’, sí que menos. Enredaron [el caso] porque hablaron de una cosa terrible”, declaró la madre de Marlon Lora en diálogo con Pulzo, dejando claro que su hijo no tenía relación con esos círculos.

Así se salvó de morir en el ataque

En medio de la tragedia, un detalle sorprendente salió a la luz: la madre del pastor también iba a estar en el restaurante ese día, pero un cambio de último momento evitó que estuviera presente .

En la entrevista, Ángela Barrera Bustos relató que, tras asistir al culto con su familia, decidió no acompañarlos a almorzar debido a que no se sentía bien de salud y prefirió regresar a su casa a descansar.

“Ese día salimos de culto y yo decidí no ir a almorzar con ellos porque no me sentía del todo bien de salud, por lo que fui a mi casa a descansar y lamentablemente pasó lo que ya sabemos”, contó la mujer.

Este giro en su rutina terminó salvándole la vida . Ahora, sigue firme en su lucha por limpiar el nombre de su hijo y exigir respuestas sobre lo ocurrido, con la esperanza de que el caso no quede en el olvido.

