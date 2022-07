Cantante Freddy Burbano queda en libertad en proceso por muerte de joven en accidente

El cantante de música popular Freddy Burbano recobrará la libertad luego de que el fin de semana fuera capturado tras verse involucrado en un accidente de tránsito en Bogotá y en el que murió una joven.

Pues en la audiencia de medida de aseguramiento, que se desarrolló este miércoles 13 de julio, la juez del caso ordenó la libertad para el artista, argumentando que no es considerado un peligro para la sociedad.

Según dijo, la información aportada al despacho permite determinar que Freddy Burbano no cumple con las características que lo relacionan con una persona peligrosa si sigue su proceso en libertad ya que no tiene antecedentes penales, no afectó directamente a un menor de edad ni ha presentado conductas que lleven a inferir que puede afectar el proceso investigativo, a las víctimas o que pueda fugarse de las autoridades mientras avanza el caso.