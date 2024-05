Carlos David habría caído dos veces; se reincorporó y subió el andamio en su último intento

Carlos David Ruiz Molina, un joven de 25 años, fue encontrado sin vida en Corferias, Bogotá, tras asistir al Festival Baum de música electrónica. Según grabaciones de cámaras de seguridad que habrían sido entregadas, captaron sus últimos momentos con vida. A las 3:30 a.m., se ve a Carlos David caminar cerca del escenario donde se llevaba a cabo el evento.

Según la información conocida por Noticias Caracol, en el lugar había varios andamios y tanques de agua utilizados como contrapeso para las estructuras del festival.

En ese sentido, se supo que, supuestamente, en las grabaciones, entregadas al CTI de la Fiscalía, se ve a Carlos David subir al cuarto nivel de un andamio y lanzarse al vacío, impactando contra el piso.

No obstante, el joven no falleció en ese momento. Las cámaras también registraron que, a pesar de la caída, Carlos David se reincorporó con dificultad, trepó nuevamente el andamio y se lanzó de nuevo, esta vez cayendo con las piernas cerradas y los brazos pegados al cuerpo, después de persignarse.

En esta ocasión, cayó sobre uno de los tanques de plástico. Su cuerpo no fue descubierto hasta el domingo, cuando un montacarguista comenzó el desmontaje de las estructuras.

Se rumora que el cadáver fue visto antes y que el festival continuó en su segundo día el sábado, supuestamente para evitar escándalos, ya que se presentaban los DJ más reconocidos; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Fuentes cercanas a Corferias aseguran que estos rumores son falsos y que las grabaciones de las cámaras de seguridad, entregadas a los investigadores, corroboran esta versión.

Por su parte, su padre, quien mantenía una comunicación constante con él, descarta la posibilidad de suicidio, afirmando que su hijo no tenía motivos ni había dejado algún mensaje al respecto.

"Él no tenía motivos para tener pretextos para quitarse la vida. No ha dejado ningún mensaje, no habló con nadie ni le dijo a nadie ‘estoy pensando esto’", declaró el padre.

A pesar de esto, la hipótesis del suicidio toma fuerza, aunque las imágenes aún no han sido divulgadas públicamente y se desconoce el reporte de Medicina Legal.

¿Quién era Carlos David Ruiz?

Carlos David Ruiz Molina residía en Bogotá y estaba finalizando sus estudios en la Universidad Javeriana. Era apasionado por el fútbol, especialmente por el Junior de Barranquilla, y por la música electrónica, lo que lo llevó a asistir al Baum Festival en Corferias.

Además, Carlos David era familiar del concejal Juan David Quintero, quien el domingo 26 de mayo solicitó ayuda a través de redes sociales para localizarlo. En una publicación en X, escribió: "Fue visto por última vez en la madrugada del día 25 de mayo en la salida de Corferias. Iba vestido con saco negro, capota Nike, gorro negro y un jean azul".

La muerte de Carlos David Ruiz Molina ha dejado muchas preguntas sin respuesta y una investigación en curso que espera esclarecer los detalles de este lamentable suceso en extrañas

