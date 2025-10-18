Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
STREAM FIGTHERS EN VIVO
LA ÚLTIMA TRANSMISIÓN EN VIVO DE BABY DEMONI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Confirman fallecimiento de Wendy Orozco a manos de compañero de trabajo

Confirman fallecimiento de Wendy Orozco a manos de compañero de trabajo

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Wendy Orozco, una joven asesinada en su lugar de trabajo en Norte de Santander. Investigan a un compañero como principal sospechoso.

Confirman el fallecimiento de Wendy Orozco a manos de sus compañeros de trabajo.jpg
Confirman el fallecimiento de Wendy Orozco a manos de sus compañeros de trabajo.
Foto: Redes sociales
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 18 de oct, 2025