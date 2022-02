Confirman verdadera causa de la muerte del creador de contenido 'Polinardo, la ley'

El creador de contenidos Alejandro Castro, más conocido como 'Polinardo La Ley', falleció el pasado jueves, 10 de febrero, según rumores, se habría suicidado; sin embargo, la familia salió a desmentir esta hipótesis y dio detalles de la causa de su muerte.

Tras su inesperada partida, algunos seguidores e incluso Yina Calderón aseguró que el creador de contenidos sufría de depresión y ansiedad, por lo que presuntamente, habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Vale la pena mencionar que, tras la triste noticia, su manager Juan David Agudelo, aclaró que 'Polinardo, la ley' no se había suicidado y pidió respeto a quienes especulaban sobre su muerte, pues era muy pronto para determinar la causa, ya que lo encontraron en su apartamento, y no sabían más.

Este 14 de febrero, familiares y allegados compartieron a través de un comunicado la verdadera causa de su muerte.

"Se confirma por el hermano Guillermo Castro Valencia que su muerte fue de causa natural y que agradecemos a todos el respeto por su legado y memoria", explica.

En la misma publicación, varios de sus seguidores dejaron mensajes de condolencia a la familia y de cariño al creador de contenido; sin embargo, hubo otros que aseguraron sentirse confundidos, pues, según ellos, la comunicación no es clara.

"Dios te tenga su santo reino gracias por miles de alegrías", "causas naturales, pero no dicen por qué", "se fue el mejor influencer con contenido diferente", "Q.E.P.D. pero lo de la muerte natural, lo dejo en entredicho", "a este cuento le falta un pedazo", "algo no me cuadra, nunca lo vimos enfermo o que él dijera que tenía alguna enfermedad y morirse así un día pa' otro", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 23 mil reacciones.