Cuerpo sin vida es hallado en río Medellín; tenía una bolsa en el cuello

Este lunes, un nuevo hallazgo macabro conmocionó a los habitantes de Medellín. El cuerpo sin vida de un joven de 18 años fue encontrado en el río Medellín, en la comuna Aranjuez, específicamente en el barrio Moravia.

El cadáver, identificado como Juan David Campillo Torres, presentaba una bolsa de tela amarrada al cuello, lo que generó aún más preocupación entre las autoridades y los vecinos del sector.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, el cadáver fue sometido a una inspección técnica por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Aunque hasta el momento no se ha determinado la causa exacta de su muerte, las circunstancias del hallazgo y el hecho de que la víctima estuviera con una bolsa de tela atada al cuello refuerzan la hipótesis de un homicidio.

Detalles del caso

La Policía continúa con la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato. Las autoridades locales no descartan que este caso esté relacionado con otras muertes ocurridas en el mismo afluente en los últimos meses. La víctima, que residía en el barrio Moravia, fue identificada gracias al trabajo conjunto entre las autoridades y sus familiares.

Este lamentable hallazgo no es un hecho aislado. En lo que va del año, las autoridades han registrado 23 muertes en el río Medellín. Según cifras de la misma Secretaría de Seguridad, estos casos incluyen homicidios y muertes aún no aclaradas.

El caso más reciente antes del de Juan David Campillo ocurrió el 13 de noviembre, cuando fue encontrado otro cuerpo en el río, el cual aún no ha sido identificado. A diferencia del hallazgo de Campillo, en este caso no se encontraron señales de violencia en el cadáver, lo que dejó abierta la posibilidad de que la muerte no estuviera relacionada con un homicidio. Sin embargo, la investigación sigue en curso y las autoridades esperan determinar las causas de ambos decesos.

Las investigaciones continúan, y con ello, el interrogante sobre la violencia y las razones detrás de estos crímenes, que siguen sembrando incertidumbre y dolor en Medellín.

