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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Detalles de audiencia a ‘La Bebecita’ antes de morir; usó la misma ropa con la que cayó

Detalles de audiencia a ‘La Bebecita’ antes de morir; usó la misma ropa con la que cayó

Las autoridades conocieron que la pareja de ‘Bendito Menor’ habría intentado engañarlas para evitar cumplir la prisión domiciliaria.

La Bebecita junto a Bendito Menor vistiendo camisetas de la Selección Colombia sobre una motocicleta
Fotografía de 'La Bebecita' previo a los hechos revelados en las audiencias judiciales.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida judicialmente como alias ‘La Bebecita’, fue abatida junto a su pareja sentimental, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), durante la noche del jueves 3 de septiembre. La mujer se encontraba vinculada a un proceso judicial y había comparecido ante la justicia horas antes de su muerte.

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El diario ‘El Tiempo’ entregó algunos detalles de la última comparecencia judicial de ‘La Bebecita’. Según se conoció, el 3 de septiembre la mujer asistió a una audiencia con el propósito de negociar un preacuerdo por el delito de concierto para delinquir.

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Con el cabello suelto, un suéter amarillo liviano y manteniendo una actitud de bajo perfil, la joven buscaba concretar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para cumplir una pena de 36 meses de prisión domiciliaria.

¿Qué dijo ‘La Bebecita’ durante esta audiencia?

Durante la audiencia, su defensa presentó varios argumentos para sustentar la solicitud de reclusión domiciliaria. Entre ellos, se alegó que la procesada atravesaba supuestos problemas sentimentales y que era madre cabeza de hogar.

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Asimismo, su abogado sostuvo ante el juez que la mujer ya no convivía con ‘Bendito Menor’ y argumentó que el cabecilla criminal la habría sacado de su vivienda original bajo coacción.

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Sin embargo, según las investigaciones, esta versión habría quedado en entredicho tras una revisión del acta judicial y otros elementos recopilados por las autoridades. Las pesquisas establecieron que, durante el desarrollo de la audiencia, la procesada se encontraba a bordo de un vehículo en movimiento.

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Pocas horas después de la diligencia judicial, ‘La Bebecita’ reapareció en la misma vivienda donde permanecía escondido alias ‘Bendito Menor’. En ese lugar se desplegó un operativo de las autoridades que terminó con la muerte de ambos.

Además, se conoció que la joven llevaba puesto el mismo suéter amarillo que había utilizado durante la audiencia y que tenía al momento de ser abatida.

Últimas imágenes de La Bebecita antes del operativo: apareció en una audiencia
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¿Quién fue ‘La Bebecita’ y qué rol tenía?

De acuerdo con los reportes de las autoridades encargadas de la investigación, el papel de alias ‘La Bebecita’ no se limitaba a su relación sentimental con el cabecilla de las ACS. La mujer habría asumido funciones relacionadas con las finanzas y la logística de la organización criminal.

Entre sus principales labores estaría la administración de los recursos obtenidos mediante extorsiones en La Guajira y el pago de la ‘nómina’ de los integrantes del grupo armado. Además, habría ejercido funciones de liderazgo dentro de uno de los sectores de la organización.

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Según las autoridades, la joven también habría tenido participación en el reclutamiento forzado y coordinado de jóvenes en los departamentos de Magdalena y La Guajira, una actividad que habría sido clave para la expansión de la estructura criminal.

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Actualmente, las autoridades investigan si existió una red de personas cercanas que habría ayudado a desarrollar esta estrategia para presuntamente inducir a error a la justicia durante el proceso judicial.

El sepelio de ‘La Bebecita’, pareja de ‘Bendito Menor’

Después de que Medicina Legal identificara el cuerpo de Rosa Angélica Tarazona, sus allegados realizaron la velación en una zona rural de Santa Marta, específicamente en el corregimiento de Guachaca.

Las honras fúnebres estuvieron acompañadas por familiares, amigos y personas cercanas a su entorno, quienes le dieron el último adiós a la pareja sentimental de alias ‘Bendito Menor’ en un acto más personal e íntimo.

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