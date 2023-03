El escalofriante último audio del cirujano que fue hallado muerto en Chapinero: "Me lo advirtió"

Luego del misterioso hallazgo del cuerpo sin vida de cirujano Andrés Gómez, el pasado lunes, 13 de marzo, en un apartamento de la localidad de Chapinero, en Bogotá, se siguen conociendo detalles del presunto crimen.

La extraña muerte aún sigue siendo investigada por las autoridades, que, hasta el momento, han determinado que la víctima vivía en compañía de dos ciudadanos extranjeros a los que les había arrendado y que, al parecer, aún no aparecen.

“El sábado madrugué a llamarlo a las seis de la mañana y entró el celular inmediatamente al buzón de mensajes y no me volvió a contestar y después del sábado hasta hoy (lunes) lo estuve llamando y no me contestó”, relató María Alicia León, madre de la víctima, a CityTV.

Tras no obtener respuesta, la angustiada madre buscó un cerrajero para acceder al apartamento de su hijo; sin embargo, al lograr ingresar encontró la escalofriante escena: Gómez León estaba sin vida y semidesnudo en una de las habitaciones del apartamento.

“Abrimos la puerta. Cuando entré fui la primera que lo vi… estaba en la cama, no lo pude tocar… lo vi encima de la cama, acostado de medio lado”, detalló al medio la madre del profesional en salud.

Según las autoridades, los extranjeros con los que vivía Gómez desaparecieron y así mismo el carro de la víctima; versiones preliminares indican que el cadáver de no presentaba signos de violencia. Por lo pronto, se espera que el informe de Medicina Legal determine las causas de la muerte del hombre de 38 años.

Aunque hasta el momento son pocos los detalles de qué ocurrió dentro del apartamento, Noticias RCN tuvo acceso al último audio de Gómez enviado por WhatsApp, en este confirmaba que tenía problemas con un hombre de nacionalidad venezolana, al parecer, por dinero.

“Me puse a salir con un chino de Venezuela. No le vayas a contar a… Fue lo primero que me advirtió”, se escucha decir en el audio, que aparentemente fue enviado a uno de sus amigos.

Y agrega: “Solo era pida, pida y pida. Ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Préstame, préstame. Algunas veces devolvía lo que le prestaba, pero otras veces no".

Los audios coinciden con la versión de la mamá de Gómez, quien argumentó que días anteriores a la muerte de su hijo, había tenido un encontrón con uno de los extranjeros; hasta hubo golpes.

