El indignante comportamiento de agresores de Jaime Moreno ante los papás de la víctima

Continúan conociéndose detalles sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante universitario de 20 años que fue agredido tras asistir a una fiesta en el sector de Chapinero, en Bogotá, en la madrugada del 31 de octubre de 2025 y murió en el Hospital Simón Bolívar.

Su padre, Jaime Alberto Moreno, habló en el especial judicial de El Klub de La Kalle y reveló cómo ha sido enfrentar las audiencias judiciales y presenciar las actitudes de los procesados.

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Durante las diligencias del caso contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, condenados en primera instancia a 37 años y seis meses de prisión por la muerte del joven, su padre relató el impacto emocional que le ha generado tenerlos cerca durante las sesiones judiciales.

¿Qué dijo el papá de Jaime Moreno sobre el comportamiento de los procesados?

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Al referirse a la cercanía física con los hombres condenados durante las audiencias, Jaime Alberto Moreno expresó: “Solamente hemos tenido que soportar tenerlos a 3 metros en las audiencias, que esto significa un autocontrol gigantesco y una impotencia inmensa porque tienes a 3 metros a las personas que le arrebataron a patadas en un andén la vida a tu hijo”, mencionó Jaime Alberto en el especial de El Klub de La Kalle.

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Asimismo, cuestionó lo que considera una falta de empatía por parte de los procesados y se refirió a la postura de inocencia que han mantenido durante el proceso judicial.

"Cuando tú te declaras una y otra y otra vez inocente, el solo hecho de expresar ello te da cuenta sobre si existe o no un espíritu de introspección que te permita llegar a un arrepentimiento. Eso no ha existido", afirmó Jaime Alberto.

¿Qué más comentó el papá de Jaime Moreno?

Durante su intervención, el padre de Jaime también se refirió a los argumentos presentados por la defensa de los procesados durante las audiencias del juicio y la apelación. Según explicó, escuchar algunos de esos planteamientos ha sido especialmente doloroso para la familia.

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En particular, recordó los alegatos en los que, según su relato, se planteó que la muerte del joven habría sido consecuencia de una caída accidental.

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“Escuchar un argumento de esos, que un abogado en un alegato de apelación diga que el problema es que Jaime Esteban fue de malas y no tenía bien formado su cerebro y que por eso en una caída se pegó con un andén que era muy duro... no te imaginas cómo destruye el alma”, manifestó.

Por su parte, los informes forenses y la necropsia establecieron la gravedad de las lesiones que sufrió Jaime Esteban en la cabeza y el tórax.

¿Cuál fue el llamado del papá de Jaime Moreno a la mujer del disfraz azul?

Al referirse a Kleidemar Paola Fernández Ulvarán, señalada por la Fiscalía como presunta determinadora de la agresión y sobre quien, según la información del proceso, pesa una orden de captura internacional con circular roja de Interpol, el padre del joven envió un mensaje directo.

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“La única persona que quiero ver en la cara es a Kleidemar Paola Fernández Ulvarán”, expresó Jaime Alberto, quien también le pidió que se entregue a las autoridades y responda por los hechos.

“Que se entregue y responda por los hechos, porque todas las decisiones que tomamos traen consecuencias”, agregó. El proceso judicial continúa pendiente de la decisión de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, para determinar si se aumenta la pena contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

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