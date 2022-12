Esmad disparó arma que esta prohibido descargar directo contra manifestantes, según confirmó HRW

El director de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, confirmó que la arma Venom que denunciaron protestantes que usó el Esmad y la Policía está prohibida cuando se lanza desde el suelo, como lo hicieron recientemente en Popayán. Por eso, pidió una explicación a las autoridades.

Cabe mencionar que esta arma no es letal. Sin embargo, el hecho de que los uniformados no la hubieran usado como se les recomendó si es un delito, pues en los videos grabados por parte de los manifestantes, se pudo evidenciar que no hicieron uso adecuado del arma lo que si puede generar graves consecuencias.

De hecho, esta arma es más usada para lanzar señales de aviso o alarma en controles o en determinados intentos de aproximación de embarcaciones. Asimismo, no es cualquier arma, ya que solo uno de sus proyectiles vale más de 300 mil pesos.

“Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma”, dijo Vivanco.

De acuerdo con Contagio Radio, hace dos años el Estado colombiano pagó “118.794 dólares” por estas armas. Es decir, como 440 millones de pesos al cambio de hoy, las cuales ahora son usadas contra el pueblo.

Cientos de internautas criticaron al Gobierno y a la Fuerza Pública, pues como es posible que si tengan dinero para invertir en proyectiles tan costosos y digan que no hay dinero para la educación y otras cosas que si requieren atención.

“Un proyectil cuesta más o menos 300 mil pesos. Haga cuentas, pero no hay plata para la educación”, fueron algunos de los comentarios.

Hace pocos días, la @PoliciaColombia me envío un video de un representante de Venom sobre el uso de este lanzador de projectiles.



El representante dice claramente que el Venom es peligroso si se usa en tierra. Miren: pic.twitter.com/XYM1XJNAE2 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 13, 2021

