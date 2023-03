Hombre es asesinado en un bar de Engativá; pidió clemencia a su homicida

La inseguridad en las calles sigue sumando casos de robos y homicidios, además de aquellos hechos en los que parecen haber rencillas entre bandas, venganzas y actos de sicariato. Los cuales están disparados en lo que va del año 2023, en donde se suma el ataque de 6 sicarios al director de la Unidad Nacional de Protección.

Pues bien, en la noche del martes 14 de marzo, se presentó un hecho que tiene consternados a los habitantes de un sector de la localidad de Engativá, cuando se vivieron segundos impactantes de un crimen, el cual está siendo investigado por las autoridades, para esclarecer los hechos y dar con el paradero el autor de un asesinato.

El barrio 'El Palmar' tuvo que presenciar un homicidio a altas horas de la noche tras que se haya realizado una persecución a un hombre de 25 años, quien, aparentemente, se movilizaba de manera tranquila por las calles hasta que fue interceptado por esa persona que se movilizaba en bicicleta, de inmediato el joven aceleró su caminar hasta que terminó corriendo en medio de su intento de escape de quien le quitó la vida más adelante.

Luego de haber llegado a un establecimiento de licores, quienes estaban presenciando el acto confirmaron que el joven pidió ayuda y además pidió que no le hicieran daño, "por favor no me mate", dijo en repetidas ocasiones en medio de su intento de conmover al otro sujeto, quien no aceptó sus súplicas y procedió a propinarle un disparo mortal, lo impactó en su cabeza por lo que solo tuvieron que pasar segundos para que muriera.

En el momento en que percibió haber asesinado al joven, procedió a huir rápidamente del lugar, ya que el caos por parte de los testigos se expandió de inmediato, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo, recolectando todo tipo de pruebas para conseguir la captura del homicida.

