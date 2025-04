Joven reportada como desaparecida es encontrada sin vida en el patio de su propia casa

El misterio que rodeaba la desaparición de Erika Ruiz Ortiz, reconocida comerciante de El Carmen de Bolívar, terminó de la manera más dolorosa. En la madrugada de este lunes 28 de abril, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida, enterrado en el patio de su propia vivienda, ubicada en el barrio Mateo Gómez.

Erika, madre de dos hijos, era muy conocida en el centro del municipio, donde vendía mangos y jugos naturales junto a su pareja sentimental. Todo parecía ir bien hasta el pasado martes 22 de abril. Ese día, después de salir de un gimnasio, se le perdió el rastro. Su familia y amigos comenzaron a inquietarse cuando no pudieron comunicarse más con ella y tampoco regresó a casa.

Su pareja sentimental ayudó en labores de búsqueda

La búsqueda inició casi de inmediato. Según relató un allegado, todos se movilizaron rápidamente al ver que Erika no respondía llamadas ni mensajes. Su compañero sentimental, quien también trabajaba a su lado, no dudó en participar en las labores de búsqueda. Sin embargo, los días pasaron y no había señales claras sobre su paradero.

Lo que pocos imaginaron fue que la clave del caso estaba más cerca de lo que pensaban. Medios locales reportaron que, en horas de la mañana de este lunes, el compañero sentimental de Erika se presentó voluntariamente en la Estación de Policía de El Carmen de Bolívar. Allí, de manera sorpresiva, confesó la ubicación exacta del cuerpo de la comerciante.

Tras su confesión, las autoridades llegaron a la vivienda y encontraron el cuerpo enterrado en el patio. La noticia dejó en shock a toda la comunidad de El Carmen de Bolívar, que conocía a Erika como una mujer trabajadora, luchadora y querida.

Hasta el momento, la Policía de Bolívar no ha emitido un comunicado oficial, ya que se encuentran en pleno proceso de interrogatorio al principal sospechoso. Sin embargo, entre los habitantes del municipio ya es generalizado el clamor por justicia y castigo ejemplar para quien resulte responsable de este hecho.

El nombre de Erika Ruiz ya circula con fuerza en redes sociales y medios locales, donde familiares, amigos y vecinos lamentan profundamente su partida. La tristeza se mezcla con la rabia y la exigencia de respuestas claras, mientras en el barrio Mateo Gómez, donde residía, todavía cuesta creer lo sucedido.

