Jovencita transmitió por Facebook para delatar a supuestos delincuentes en un bus

Una valiente jovencita transmitió por Facebook un episoio que vivió a bordo de un bus en en Valle de Aburrá y se hizo viral en cuestión de horas.

Al parecer, dos hombres se subieron al bus a pedir dinero y como la joven no quiso mirarlos cuando le lanzaron un piropo, entonces, aparentemente, la amenazaron con herirla con arma blanca.

Indignada, la joven sacó su teléfono celular y comenzó una transmisión en Facebook mientras le aclaraba a los atracadores que los estaban viendo por la red social.

"Igual van a quedar en vivo y todo el mundo los va a mirar porque me quieren meter una puñalada. ¿No me va a hacer nada? Ahí si se bajan", decía la joven mientras grababa.

Además, aseguró que no tenía problema en darles una moneda, pero recalcó que "no tienen por qué amenazarla porque no los quiso mirar".

Esta pelada se quita las tangas de pa'rriba 🤭🤭 iban a atracar el bus y ella se le ocurrió hacer un en vivo por Facebook 🤣🤣🤣 ídola pic.twitter.com/IMESuB3NUm — Rosarito ツ (@MieIDeFIorez) January 17, 2021

El video se hizo viral en redes sociales y muchos aplauden la valentía de la joven para transmitir todo por Facebook sin miedo a que los supuestos delincuentes le hicieran algo.

El video en Twitter tienen más de 150.000 reproducciones, 5.700 reacciones de me gusta y comentarios de los usuarios.

"Qué tesa, yo me muero de el susto", escribió una tuitera.