La condena que recibiría el futbolista Sebastián Villa por denuncias de su expareja, según fiscal

Pese a que hace pocos días se conoció que el colombiano y volante xeneize Sebastián Villa , fue nuevamente denunciado por una mujer que aseguró ser abusada sexualmente y además, reveló que el deportista intentó ahogarla; en las últimas horas un fiscal habló de la pena que recibiría por la primera denuncia; Daniela Cortés, su expareja, lo acusó de violencia de género en 2020.

Este es el caso que antecede a la reciente denuncia contra Villa. Se trata del primero de los dos frentes judiciales que mantiene abiertos el jugador del Boca. Este se inició en 2020, mientras que el otro comenzó la semana pasada, cuando una joven lo denunció por abuso sexual y una tentativa de homicidio.

Publicidad

Un fiscal de Lomas de Zamora propuso una condena de dos años de prisión en suspenso para el deportista.

El pedido de pena para el delantero se conoció este lunes, pero fue formulado el 25 de abril, por el fiscal Sergio Anauati ante el juez de Garantías Javier Maffucci Moore, del mismo Departamento Judicial.

El pedido fue por los delitos de "lesiones leves agravados por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas".

Por el momento el futbolista, ni su defensa, se han pronunciado frente a la situación. Mientras tanto, se le vio concentrado en la victoria por penaltis de su equipo contra Racing por la Copa de la Liga de Argentina.

Publicidad

De la más reciente denuncia se conoce que es de una mujer de la que se desconoce su identidad; sin embargo, pone en vilo nuevamente la próspera carrera del futbolista. La denunciante alega abuso sexual e intento de homicidio.

"Pensé que pretendía matarme", dijo la denunciante en su presentación, según informó el anterior medio citado.

Publicidad

Al aparecer, todo habría ocurrido al interior de una casa en la que estaba Villa junto a varios compañeros del Boca Juniors haciendo un asado; él la invitó. La mujer sostuvo que el colombiano bebió alcohol en exceso y abusó de ella sexualmente.

"Así las cosas, estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'”, dice una parte de la denuncia de la mujer.

“Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumo su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", agrega la mujer en otra parte de la denuncia.

La defensa de esta mujer alegó que: “Hay sobradas pruebas para llegar incluso a una condena: es un delito de una gravedad extrema que tiene que ser reparado con la víctima”.

Publicidad

Por su parte, el viernes pasado, Boca Juniors emitió un comunicado de prensa pronunciándose frente a las delicadas acusaciones:

“Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva".

Publicidad

"Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo y que se basa en principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, entre otros”, comunicó el club.

Por el momento, la Fiscalía informó al jugador que tiene prohibido salir de Argentina.