La fría llamada al coronel Óscar Dávila, encontrado muerto en su camioneta: "Me acaban"

La Fiscalía General de la Nación anunció en las últimas horas que investigará a fondo la muerte del coronel Oscar Dávila, un policía a cargo de la seguridad del presidente Gustavo Petro, involucrado en el caso de Laura Sabaria. El coronel habría tenido una contundente llamada telefónica horas antes de ser encontrado sin vida.

El coronel Óscar Dávila falleció el viernes por un disparo en la sien dentro de su camioneta y, aunque las primeras versiones de los hechos apuntaban a un supuesto suicidio, la Fiscalía llamó a otro oficial y a su abogado a dar testimonio sobre lo que saben de su muerte.

El policía estaba siendo investigado en un escándalo de escuchas ilegales que derivó en la salida del Gobierno de Laura Sarabia, mano derecha de Petro, y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

"No es cierto (...) que hayan dos disparos" en el cuerpo del coronel, aseguró Petro en Twitter, desmintiendo a usuarios de esa red social que especulan sobre un posible ataque contra el uniformado.

"Ojalá la investigación judicial busque las causas de su suicidio. Por qué se sintió tan acorralado como para llegar a tan terrible decisión", indicó el presidente en otro mensaje.

A pesar de estas afirmaciones, se supo que el coronel Dávila habría acordado un pago, el mismo día de su muerte, de 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río para su defensa, según reveló la firma de juristas.

A esto se suma que el medio digital Cambio publicó la última conversación telefónica de Dávila con una de sus periodistas que lo interrogó sobre su responsabilidad en la interceptación ilegal de los celulares de la niñera y una empleada doméstica de Sarabia.

"Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no (...) mejor dicho, me acaban", dice el oficial.

El policía intentó contactar minutos después a la periodista sin éxito, pero cuando ella devolvió la llamada Dávila ya estaba muerto.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía divulgue los resultados de la investigación por la muerte del coronel.

