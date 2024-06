La peligrosa mezcla que habría hecho Carlos David antes de tomar dura decisión

La investigación sobre la muerte de Carlos David Ruiz, de 25 años, aún sigue revelando detalles de lo que habría pasado al joven tras asistir a un festival de música electrónica en el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, el viernes 24 de mayo.

Recientemente, se conoció el dictamen de Medicina Legal que reveló detalles impactantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte, confirmando la mezcla de drogas que habría consumido antes de tomar la decisión de trepar un andamio y lanzarse al vacío.

Más de 36 horas después, su cuerpo fue encontrado en un tanque de agua dentro del lugar. La necropsia reveló que la causa de la muerte fue el ahogamiento, y el cuerpo presentaba múltiples golpes, indicando que sufrió heridas antes de morir.

Sin embargo, un aspecto importante del informe forense fue el hallazgo de una mezcla de sustancias alucinógenas en su sangre.

El análisis toxicológico determinó que Carlos David había consumido cocaína, tusi y alcohol. Esta combinación de drogas, conocida por sus efectos potentes y a menudo impredecibles, pudo haber influido significativamente en su comportamiento esa noche.

A pesar de que el consumo de estas sustancias no fue la causa directa de su muerte, aparentemente jugaron un papel en la toma de decisiones que llevaron a su desenlace fatal.

El informe establece que Carlos David, bajo la influencia de esta mezcla de sustancias, trepó dos veces un andamio en el recinto. En su primer intento de lanzarse, no logró su objetivo, pero en el segundo intento, lamentablemente, no volvió a levantarse.

Aunque esta hipótesis es la que actualmente toma más fuerza, la investigación sigue en curso para evaluar todos los aspectos y circunstancias del caso.

La Fiscalía ha descartado la intervención de terceros en la muerte del joven, sugiriendo que no hubo un acto criminal directo perpetrado por otra persona; sin embargo, las autoridades continúan investigando el lugar de los hechos, Corferias, y el Festival Baum, para comprender mejor las condiciones y eventos que llevaron a este trágico hecho.

Por su parte, el padre del Carlos David no cree posible que su hijo se halla suicidado, pues según él, no había dado señales de ello y no había dicho algo referente a esa decisión sobre su vida.

