“Lo hice por pendejo", se disculpa el hombre que amenazó a Alejandro Riaño y su familia

Alejandro Riaño ya identificó al hombre que había amenazado a sus dos bebés, nacidos hace tan solo un mes. Esto gracias a un conocido de esta persona al que contactó para escuchar su versión y saber por qué pensó en hacerle daño a los menores.

Este lunes Alejandro Riaño denunció por medio de redes la amenaza que recibió por parte un usuario de Twitter , perfil que tenía como nombre ‘No a los mamertos’, desde el que se publicó algo bastante perturbador.

Este fue el mensaje del tuitero: “No escribo todo lo que quiero que le pasen a tus gemelos niños porque me cancelan el Twitter , pero ojalá sea todo lo hp que haya”.

Asimismo, Riaño agregó que esta no es la primera vez que recibe amenazas de este mismo hombre, así lo dijo:

“Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente”.

Ante tales amenazas, el país entero se escandalizó y obviamente se solidarizó con Alejandro.

De igual manera, los internautas rechazaron este tipo de avisos y se cuestionaron como situaciones de este tipo se siguen presentando en plataformas digitales.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Tras horas de la amenaza, alguien cercano al tuitero, lo reconoció, lo llamó y mientras le hacía preguntas, lo grababa.

El audio de la conversación dejó en evidencia lo asustado que se encuentra el tuitero por las posibles consecuencias que tendrá la publicación que hizo contra Riaño.

En la primera parte del dialogo, el amenazador confesó que quería disculparse, que todo había sido un error, por eso quería cerrar su cuenta de Twitter, pero no sabía cómo hacerlo, por eso necesitaba ayuda.

“Necesito cancelar esa cuenta y que me disculpe la gente. Fue un error mío horrible. No sé cómo quitar la cuenta, intento entrar, pero no sé cómo“, le dijo a la persona que lo llamó.

Tras dicha confesión, el sujeto, que responde al nombre de Juan Pablo se mostró muy arrepentido por lo que hizo. Tanto así, que aseguró que "no lo iba a volver a hacer".

Así lo dijo el hombre: “Yo no vuelvo a hacer eso. Por imbécil, por estúpido. Soy muy estúpido. Por favor, deme el teléfono de él y yo me disculpo. Si usted se comunica con él, dígale que por favor me disculpe, yo no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a poner nada de él, ni ver los programas de él, que me disculpe muchísimo”.

Para finalizar, el usuario de Twitter insistió en que él no es un criminal ni nada por el estilo. Además, expresó que él no le desea que le pase realmente algo malo a los menores.

“Fue una cosa pendeja mía de política. Lo puse por pendejo, pero yo no soy ningún delincuente, ni quiero que les pase nada a los hijos de él ni nada. Lo puse porque no estoy de acuerdo con unas cosas políticas de él”, agregó.

Y aunque no está claro desde qué perfil de redes sociales se compartió esa grabación de dicha declaración. También se añadió un video, donde el hombre pidió perdón.

“Por favor, que me perdone Alejandro Riaño . No soy ningún delincuente, puse eso muy mal. Perdónenme por el mensaje que puse, mi intención no era amenazar”, dijo el hombre.

Después de dicha publicación que se hizo vial, el comediante se manifestó por medio de sus redes e informó que ya tiene identificado al hombre y que hará que responda por las respectivas amenazas.