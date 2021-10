"Mami, no digas nada porque el profe se enoja": relato evidenció abuso en jardín infantil

La comunidad estudiantil de un jardín infantil denunció un presunto abuso por parte de un profesor de educación física quien es señalado de agredir sexualmente de dos menores de edad, de 5 y 6 años, dentro de la institución.

Los hechos ocurrieron en un barrio de Córdoba, Argentina , y de acuerdo con las declaraciones de una de las madres de las víctimas, tuvo que llevar a su hija de urgencias ya que presentaba "dolores en todo su cuerpo".

Estando en el hospital, se corroboró que la menor presentaba lesiones de agresión sexual. Aunque lo más aberrante del caso fue cuando la pequeña le pidió a su madre que: "no dijera nada, porque el profesor se iba a enojar con ella".

Tras hacerse público el acto, padres de familia acudieron al jardín para protestar en contra del docente, quien es acusado de incurrir en su acto con más menores. Los directivos de la institución afirmaron no tener conocimiento sobre el caso.

Minutos más tarde, la Policía Local efectuó un operativo para dar captura al presunto responsable, dirigiéndose a su vivienda.

Sin importar la detención, un grupo de personas se dirigió al domicilio del profesor para destruirlo con pintura, piedras, y una vez dentro, incendiaron la casa y, según testigos, mataron a su mascota. La esposa del detenido no toleró el actuar de la comunidad.

"No hubo forma de pararlos, la Policía no llegó a tiempo a pesar de que llamamos por teléfono ni bien nos avisaron los vecinos. Nos destrozaron por algo que no está probado. Yo entiendo el dolor, pero no pueden hacer todo esto hasta no comprobarse", expresó.

La audiencia imputativa será este sábado 9 de octubre, por los presuntos delitos del profesor en contra de dos menores.