Mujer asesinó a su hijito de dos años para evitar que su esposo se quedara con la custodia

El caso de una mujer que asesinó a su hijo de dos años sigue generando controversia en Reino Unido; aunque el lamentable hecho ocurrió el 2 de febrero de este año, hasta hace pocas semanas se revelaron detalles del crímen.

Al parecer, la desalmada madre habría tomado la decisión de asesinar a su hijo para evitar que su esposo se quedara con la custodia.

En la escena del crimen fue encontrada una carta escrita por la agresora dirigida a su madre, pues al parecer, intentó quitarse la vida, pero alcanzó a ser arrestada.

Detalles del crimen relatan que la mujer de 40 años, identificada como Carol Hodgson, usó una bolsa de plástico para asfixiar a Daniel Hodgson Green, su hijo de dos años de edad.

La madre de la mujer fue quien encontró la macabra escena; ella tenía dos heridas en el cuello junto a un cuchillo de cocina ensangrentado y estaba al borde de un paro cardíaco mientras que el pequeño Daniel yacía en una cama sin signos vitales.

“Solo déjenme morir”, le pidió a los paramédicos; sin embargo, fue llevada a un hospital y sobrevivió.

En la carta de "despedida" dirigida a su madre, la mujer escribió: "No quieres ver esto, ¡Solo llama a la Policía! Me fui. Lo siento mucho. Te amo".

Autoridades pudieron encontrar otra carta, aparentemente sin destinatario, en la que la mujer habría revelado que única manera de "proteger a Daniel era llevándolo con ella”.

Tras su captura, la mujer se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Teesside, sin embargo, nunca reveló a la Policía cómo mató a su hijo. Fueron expertos forenses quienes determinaron la causa de la muerte del menor.

Al parecer, el padre del menor había sido privado de contacto con su hijo y ella se habría mudado sin dar razón de su paradero.

“No es una coincidencia que ella haya llevado a cabo el asesinato la misma mañana en que el Tribunal de Familia debía celebrar una audiencia sobre la custodia”, sostuvo Alistair MacDonald, fiscal del caso.

Tras el avance de la investigación, hasta este viernes 15 de julio se realizó el juicio de condena en contra de la mujer; allí mismo, el padre hizo una conmovedora declaración.

"Daniel era todo mi mundo. Solía llamarlo mi pequeña estrella. Extraño escucharlo reír y tenerlo en mis brazos. Algunos días me encuentro pensando que tal vez sería más fácil si ya no estuviera aquí. Nunca pude ver sus primeros pasos ni escuchar sus primeras palabras, todo eso me lo robaron“, precisó.

Por su parte, el juez dedicó unas palabras antes de cerrar el caso: “Daniel era el centro de su mundo y te lo llevaste para siempre”. La mujer fue condenada a cadena perpetua.