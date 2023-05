Mujer muere tras consumir chocolates que le dieron en su cumpleaños

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, una mujer de 54 años, murió el pasado 20 de mayo en Brasil tras comer varios chocolates que recibió de manera anónima como regalo de cumpleaños; su cuerpo colapsó a los pocos minutos de ingerirlos.

Según el portal brasileño UOL, aunque la víctima recibió los chocolates y un ramo de flores, decidió no comerlos pues no tenían remitente. Al parecer sospechaba que se trataba de un obsequio de su exesposo por lo que no le dio confianza.

Pese a esto, quiso confirmar con su actual pareja si había sido él quien buscaba sorprenderla; entre risas, el hombre respondió que sí y ella los ingirió

Tras el fatal desenlace, la pareja de Lindaci aseguró a la Policía que le había dicho que eran de su parte en forma de broma, sin pensar que ocurriría lo peor.

Por su parte, la hermana de la víctima contó que luego de comer los chocolates, Lindaci empezó a tener reacciones extrañas en su cuerpo: los ojos se le pusieron blancos. Por esta razón fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde la mujer llegó sin signos vitales.

En la investigación de la extraña muerte, también dio su versión de los hechos el domiciliario que entregó los chocolates a la mujer. Según él, los envío un joven que se mostró muy nervioso.

“Los mensajes en el móvil de mi cuñado, dijo que no pararía hasta que Lindaci estuviera muerta. Recibió mensajes diciendo que quería su cabeza, que se ahogaría con su propia sangre”, contó la hermana de la víctima a medios locales.

Al parecer, Lindaci ya había recibido amenazas por redes sociales por parte de una mujer que habría tenido un romance con su actual pareja. Así mismo, se sospecha de que el joven que habría entregado los chocolates al domiciliario se trataría del hijo de la mujer involucrada en el macabro crimen.

Este 25 de mayo fue capturada Susane Martins da Silva, expareja del novio de Lindaci. Las autoridades presumen que es la principal sospechosa del caso. Deberá responder por los crímenes de homicidio, provocado por envenenamiento y móvil fútil.

