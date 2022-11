Niña de 4 años habría sido abusada por un menor de 13; no habrá responsabilidad penal

Una niña de 4 años habría sido abusada por un menor de 13 años en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, luego de quedarse solos; una persona llevó a las autoridades pruebas del hecho registrado en video.

Las imágenes fueron recibidas en el Comando de Atención Inmediata (CAI), del barrio Arborizadora Alta, desde donde se trasladaron a la residencia donde habría ocurrido el hecho.

"El caso es sensible, toda vez que están inmersos menores de edad. Es un caso que tiene que ver con un tema sexual. Tenemos todo el acompañamiento de nuestro grupo de Infancia y Adolescencia y obviamente de Bienestar Familiar”, aseguró Paulo Cruz, coronel de la Policía Nacional.

Y agregó: “Insisto que este es un tema de acompañamiento, atención de derechos y el llamado de atención a la comunidad y padres de familia para que no descuiden a nuestros niños y adolescentes, no dejarlos solos y, sobre todo, instruirlos y capacitarlos para que no se presenten este tipo de casos”.

Las autoridades además indicaron que "por tratarse de un niño de 13 años será llevado al Bienestar Familiar teniendo en cuenta que no tiene responsabilidad penal”.

Por su parte, la pequeña tuvo que ser trasladada a un centro médico cercano para ser valorada y posteriormente quedar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

