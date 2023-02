Niña de cuatro años murió durante enfrentamiento de bandas; recibió un disparo mortal

El pasado siete de febrero cerca de las 10 de la noche se registró una balacera en la Villa 1-11-14, de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que le costó la vida a una niña de tan solo cuatro años de edad.

Alcira, la mamá de la víctima, habló a los medios de comunicación de ese país y con dolor en su alma relató los hechos, asegurando que desde un carro color gris comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las personas que pasaban por la zona. De los 32 disparos, uno impactó a la niña en la zona de tórax recibiendo una herida de gravedad, causándole la muerte.

La menor de edad, que fue identificada como Nayla Naomi Torrilla, fue llevada por urgencia al centro médico más cercano, en el que confirmaron la muerte de la pequeña.

Respecto a los responsables que dispararon a las personas, las autoridades confirmaron que se fugaron hacia la zona del Barrio Presidente Illia.

Publicidad

La señora Alcira dijo: "No sé quiénes fueron los que se tirotearon, solo sé que escuché los tiros y salí corriendo a la esquina a buscar a mis hijos... En ese segundo no llegué a agarrar a mi hija, mi hijita murió en mis brazos porque estaba agonizando cuando llegamos al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no se pudo salvar".

La mujer reveló que quienes mataron a la niña son del barrio pero que no conoce sus nombres: "En el medio de los problemas entre ellos quedó mi hija, no sé cómo pasó. Lo único que sé es que mataron a mi hija y que quiero justicia... Mi hija no tenía la culpa. Me la arrebataron de mis manos. Imagínense el dolor que siento. Lo único que pido es que hagan justicia por mi hija, que no sea una niña más".

Te puede interesar: ESCULKANDO: ¿Qué hay en el bolso de Lala Sarmiento?