Niño de 8 años habría sido abusado por dos compañeros de su colegio, en Bogotá

Un niño de 8 años habría sido abusado sexualmente por dos compañeros en el baño de un colegio en Bogotá; el menor le reveló todo a su madre, al parecer, venían siguiéndolo hace rato.

Aunque el niño solo habló de un atacante, habría otro menor involucrado; los presuntos agresores tienen entre 10 y 12 años de edad.

“Me dice ‘mamá, no puedo orinar ni hacer popó’, yo me extrañé y le dije ‘¿qué pasa, papi?’. Es muy tímido y me dice ‘mamá, lo que pasa es que un niño en el colegio me siguió, yo me escondía, y yo volvía y salía y corriendo y él me encontró, me empujó muy duro del brazo, me llevó al baño y me bajó los pantalones’”, le relató el menor a su madre.

Tras la dura confesión, la mujer llevó al pequeño a un centro asistencial en el que se habría confirmado el abuso sexual. Inmediatamente, se activó la ruta blanca que identifica estos casos que involucran a menores de edad.

“De una vez me lo hospitalizaron toda la noche y todo el día hasta las seis de la tarde, que me le dieron salida”; el dictamen fue “abuso sexual”, reveló la madre del niño.

Por su parte, el papá de la víctima confesó que se sienten “francamente frustrados como familia porque el niño agresor va a seguir en el plantel educativo, mientras el mío toca salir a buscar colegio para ver dónde termina su año escolar”.

Al respecto, el abogado penalista Ricardo Burgos explicó para Noticias Caracol que, en estos casos: “tanto victimarios como víctima deberán ser sometidos a un análisis de garantías por parte del Instituto de Bienestar Familiar para revisar su educación y entorno. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? La reparación de los delitos causados por estos menores de edad será indemnizada por los tutores, representantes legales o padres de los menores”.

