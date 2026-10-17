“No me interesa”: Papá de Ayelén Sofía Páez tras confirmar hallazgo de su cuerpo en Sopó

El caso de Ayelén Sofía Páez Oliveros, la estudiante de 16 años cuyo paradero era un misterio desde agosto de 2025, concluyó de forma dura tras la confirmación oficial del hallazgo de su cuerpo en una zona rural del municipio de Sopó, Cundinamarca.

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¿Qué dijo el padre de Ayelén Sofía Páez?

Tras hacerse pública la noticia, Albeiro Páez expresó el profundo dolor que atraviesa la familia y envió un mensaje directo a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales.

El padre solicitó evitar especulaciones o hipótesis sin sustento sobre las causas del deceso. Explicó que, tras meses de angustia e incertidumbre, siente la tranquilidad de no continuar buscando a su hija en cada calle que recorre, aunque persiste el dolor por el desenlace.

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Todo el mundo especulaba que yo la vi allá y corríamos; el presupuesto que nosotros, como familia, invertimos en esa búsqueda fue una cosa de locos, y hoy tenemos la tranquilidad de decir: ‘ya, yo paso por la calle y ya no se me hace verla en cualquier lado’. Nosotros, como familia, lo único que esperamos es respeto y cero especulaciones porque las redes sociales se prestan para todo. La investigación puede durar hasta diez, veinte años. Ya no nos interesa. A mí, como papá, que soy el que está sintiendo este dolor, ya no me interesa si pasó como pasó, que busquen culpables, no. Lo único es que nos acompañen en oración y que todo sea en manos de Dios Dijo para Caracol Radio

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Finalmente, señaló que no tiene interés en el curso de las indagaciones sobre culpables, solicitando únicamente respeto y acompañamiento en oración mientras la Fiscalía concluye las diligencias y entrega los restos para su sepultura definitiva.

Acompañar a la familia en el proceso de entrega de los restos y aguardar los dictámenes finales de Medicina Legal y la Fiscalía son los pasos que siguen en el plano judicial.

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¿Qué pasó con Ayelén Sofía Páez y cómo fue hallado su cuerpo en Sopó?

El 9 de agosto de 2025, Ayelén Sofía, quien cursaba grado 11 en el colegio Manuela Beltrán y realizaba sus prácticas en el SENA, salió de su residencia en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Su objetivo era realizar algunas compras de útiles sencillos, como un lápiz, para prepararse antes de presentar el examen del ICFES al día siguiente.

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Sin embargo, la joven nunca regresó a casa. El último registro público de su paradero provino de un taxista que la habría visto en el barrio Rubí, en la localidad de Kennedy, además de videos de cámaras de seguridad en la avenida Primero de Mayo.

Ante su desaparición, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una circular amarilla el 21 de agosto de 2025 para extender las labores de rastreo a nivel internacional.

Durante más de un año, su padre, Albeiro Páez, invirtió cuantiosos recursos económicos y viajó a diversas ciudades del país como Medellín, Bucaramanga y Facatativá, recorriendo incluso sectores vulnerables y zonas de expendio tras recibir múltiples reportes sin éxito.

Por su parte, su hermana mayor, Valentina Páez, mantuvo una campaña activa de difusión en redes sociales.

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El hallazgo del cuerpo ocurrió el 22 de abril de 2026 en un sector boscoso y montañoso de Sopó. Un trabajador de limpieza de la zona, conocido como don Pedro, encontró el bolso y prendas de la menor y alertó de inmediato a las autoridades. Inicialmente, los restos fueron sepultados como no identificados (NN) en el cementerio municipal de Sopó.

La familia fue notificada meses después, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal realizara los procedimientos forenses de rigor para confirmar la identidad de la adolescente.

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¿En qué va la investigación de la Fiscalía y qué dijo su padre Albeiro Páez?

La investigación judicial avanza bajo las hipótesis de un posible homicidio y desaparición forzada. El expediente es adelantado de forma paralela por las seccionales de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y Zipaquirá, por lo que la representación legal de la familia solicitó la unificación de los procesos para agilizar las diligencias.

El análisis forense ha enfrentado dificultades técnicas debido al avanzado estado de descomposición y momificación en el que se encontraba el cadáver al momento del hallazgo, sumado a la exposición a factores ambientales y fauna de la zona rural.

Asimismo, una de las piezas clave que revisan los investigadores es el teléfono celular de la menor, el cual fue localizado en la ciudad de Sincelejo, Sucre, con la información de su almacenamiento modificada.

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Las autoridades buscan determinar la cadena de custodia del dispositivo para establecer cómo llegó a esa zona del país.