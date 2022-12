Padre intentó matar a su hija para que no CELEBRARA su fiesta de 15 años

Para muchas jóvenes, cumplir 15 años representa una gran etapa en su vida, el paso de niña a mujer y una gran celebración con bombos y platillos.

Pero para Yahaira, llegar a esta edad casi representa la muerte y a manos de quien menos pensaría, su padre.

Publicidad

El hombre apareció la mañana del miércoles de camino a su escuela en Chihuahua (México), la abrazó, clavó un puñal en su espalda y luego le cortó el cuello.

Publicidad

Por fortuna, la joven recibió pronto auxilio y logró salvarse. Según reporta Infobae, Yahaira declaró: "De repente llegó mi papá, me abrazó y en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda. No sentí nada, pero luego me dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello".

Te puede interesar: Por una ‘selfie’, la policía descubrió que ASESINÓ a su amiga

Publicidad

El padre, Humberto Corral, había dicho a sus familiares que no dejaría que su hija celebrara los 15 años y amenazó con robarla y matarla.

El mismo medio indica que Corral ya tenía una orden de restricción y registraba antecedentes de violencia intrafamiliar, consumo de drogas y hasta había dicho que tenía conversaciones con el diablo.

Hasta el momento se desconoce el paradero del padre, pues huyó del lugar de los hechos.