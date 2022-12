Profesora de JARDÍN infantil iría a la cárcel por obligar a un niño a comer excremento

Una profesora de 67 años está a punto de ser condenada a un año de cárcel por haber obligado a un niño a comer su propio excremento. La docente, además, tendría que pagar una multa de 4.000 dólares (cerca de 13,2 millones de pesos colombianos).

El caso, registrado en Jasper, Texas, fue revelado por la cadena estadounidense 12 News Now.

“El supuesto incidente fue reportado a los administradores del plantel el día del incidente y el distrito inmediatamente puso a la maestra en licencia administrativa e informó al Departamento de Policía de Jasper y a los Servicios de Protección Infantil”, declaró el superintendente educativo de Jasper, Steve Hyden.

“El distrito ha cooperado plenamente durante la investigación de este asunto y continuará haciéndolo. Como se trata de un asunto sensible de estudiantes y personal, el distrito no puede proporcionar más detalles sobre el incidente”, agregó el funcionario en declaraciones recogidas por 12 News Now.