Video: comerciante se enfrentó a bala con ladrón que quiso robar en su negocio

La inseguridad en el país va en aumento y cada día se dan a conocer nuevos casos de delincuentes que quieren hacer de las suyas en diferentes zonas, como el que se viralizó hace poco en el que un ladrón quiso robar un negocio con un arma de fuego en la mano, pero no contaba con que el dueño del establecimiento se iba a enfrentar a él con otra pistola.

Lo que se sabe es que esta situación se presentó en los últimos días en el municipio de Jamundí en Valle del Cauca.

Gracias a la cámara de seguridad del local se ve el segundo a segundo del aterrador enfrentamiento. En un principio quedó grabado que un hombre en una moto se estacionó a las afueras del negocio e ingresó como si nada con una pistola en la mano.

Luego de unos segundos intentó salir lo más rápido posible del local, puesto que el trabajador se enfrentó a él con otra arma de fuego. En ese momento se registró un enfrentamiento por parte de los dos hombres en plena calle.

En las redes sociales se viralizó un segundo video en el que se ve que el delincuente fue capturado por las autoridades y estaba tirado en el piso golpeado en su cabeza con algo de sangre, al parecer, debido a una brutal golpiza que le dio la enfurecida comunidad.

🚨#VALLE A bala se enfrentó un ladrón con el dueño de un local en Jamundí, luego de ingresar e intentar llevarse el producido del día. pic.twitter.com/5GbEFmB6qY — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) February 1, 2023

Las filmaciones en la red social de Twitter se difundieron rápidamente y han causado una gran indignación entre los ciudadanos, quienes aseguran que la inseguridad en el país se salió de control.

"Gracias por no dejarnos con la duda, me acaba de dar una gran alegría este día 👍", "Yo solo puedo pensar en que gracias a dios no pasaba en ese momento un vehículo o alguna persona, como la chica segundos antes", "Sigo insistiendo que en Colombia es necesario el porte y tenencia de armas, los bandidos jamás acatarán la prohibición de las mismas, así que permitan defendernos!!", son algunas de las opiniones de los internautas.

