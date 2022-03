Video: policía fue asesinado frente a su esposa tras pactar la entrega de una compra por internet

Giuliano Terro, un subinspector de la Policía Federal Argentina (PFA), fue asesinado de ocho disparos cuando se disponía a concretar la compra de 3 celulares que había encontrado por internet; el uniformado iba junto a su esposa, quien luego declaró que los supuestos vendedores los emboscaron.

“Amor, vamos, por favor, tengo miedo”, le pidió la joven de 25 años a su pareja cuando vio que la venta se retrasaba. “No nos va a pasar nada, esperemos porque no me voy a ir sin nada”, le respondió él justo antes de morir.

"Me siento mal porque yo fui quien hizo el contacto y fue él quien salió mal. Hubiese preferido mil veces que me pase a mí porque él tuvo una vida muy triste, muy trágica”, contó la mujer; llevaban dos años viviendo juntos.

Según reveló la mujer, la oferta era tentadora, pues cada Iphone 13 Pro Max en 1100 dólares. Durante la charla con la supuesta vendedora, se habría arreglado la compra para uno, sin embargo, el policía también quiso cambiar su celular y se animaron a pedir dos.

Al instante la vendedora les hizo una nueva oferta y rebaja en el precio si llevaban 3, así que confirmaron la entrega de los celulares.

“Llegamos a esa dirección, él sube la moto a la vereda y estábamos los dos parados ahí, de frente. Yo, de espalda a la calle; y él, de espalda al domicilio. Cuando le digo a la chica que estoy afuera, ella me dice: ‘Disculpame, no me dijiste que ya venías, estoy en el baño’. Ahí me resultó medio raro. ‘Dos minutos y si no estás nos vamos’, le digo.

"Yo creo que si alguien quiere hacer una venta no se demora demasiado”, contó la joven sobre la primera escena en ese domicilio donde supuestamente se produciría la compraventa.

Tras la demora, la esposa del uniformado le insistió en que se fueran, pero este se negó; segundos después pasó lo inesperado.

“Uno fue directamente a mí y los otros dos hacia él”, contó.

Al parecer, Giuliano Terro habría intentado sacar un arma en su defensa y fue cuando los delincuentes le dispararon en repetidas oportunidades.

Cuando la víctima se encontraba tirada en el piso, alcanzó a disparar, aunque ya se encontraba malherido: “Luego, ellos se fueron y yo salí a ayudarlo, a socorrerlo. Cruzó la calle caminando y cayó", relató la mujer.

Los delincuentes fueron detenidos horas después, uno de ellos se encontraba en un hospital al que ingresó con una herida de bala, según informó la Agencia Télam.

