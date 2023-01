La dolorosa confesión de Nórida Rodríguez: "Tu ausencia me hace desear no estar aquí"

Nórida Rodríguez abrió su corazón y a través de sus redes sociales envió un sentido mensaje a su esposo, el actor ' Toto' Vega, quien murió el 26 de septiembre de 2022, en pleno Festival de Cine en Barichara.

La actriz se dejó ver bastante afectada y su confesión preocupó a amigos, colegas y seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de condolencias, ánimo y apoyo.

"Ya no estás aquí. Nunca más caminaremos de la mano, no desayunaremos juntos en la cama, ni bailaremos nuestra canción, no reiremos, ni planearemos, ni viajaremos, ni soñaremos , ni envececeremos juntos, ni tendremos navidades, ni año nuevos", fue la descripción que la actriz le dio a su publicación en TikTok.

En el video Nórida recopiló imágenes de caminatas en medio de la soledad. Así mismo, grabó una pareja de ancianos, recordando a su esposo, con quien mantenía una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento.

"Dejaste de existir en un instante y la vida se me llenó de 'nunca mases' y un solo para siempre que es tu permanente estar en mí sin ti, que me hace desear a diario no estar más aquí", agregó.

Usuarios inundaron la publicación con sentidos mensajes. El video ya alcanza más de 40 mil reacciones y cerca de 1 millón de reproducciones en la plataforma de videos cortos.

"Recuerda alma hermosa que no muere quien se va en cuerpo, muere quien se olvida, sigue adelante por aquello hermoso que los unió, abrazos enormes", "no lo logró imaginar todo lo que sientes, vive tu duelo, aférrate a los momentos", "eres una guerrera, fuerza el desde el cielo te acompaña", son algunos de los comentarios.

