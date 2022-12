La EMBERRACADA de la Tigresa del Oriente porque la tildaron de mala BAILARINA

La Tigresa del Oriente estuvo como concursante durante el reality ‘Bailando’ de Argentina, el cual es diridigo por el periodista Marcelo Tinelli y cuando supo la baja calificación que le había dado el jurado estalló de la rabia.

Su coreografía de disco no logró cautivar a los jueces, pues dos de ellos la calificaron con “0”.

Molesta con la puntuación, la artista de 71 años tomó el micrófono y le hizo saber de su enfado al jurado.

“Yo he venido al programa a traer alegría… Ya quisieran, chicas de 30 o 25, hacer lo que yo hago, sin ser bailarina… Quiero decirte que voy a renunciar a tu programa, me voy del programa. Todo por la culpa de estos señores que no saben respetar a una artista internacional”, expresó.

Después de dar a conocer su decisión publicó una fotografía junto a los bailarines en la que preguntó a sus seguidores si seguir o no en el programa.

Este fue el baile: