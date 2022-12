La nueva temporada de ‘A OTRO NIVEL’ promete talentos emocionantes

Desde este 19 de septiembre los televidentes disfrutarán de la segunda temporada de A Otro Nivel , formato original de Caracol Televisión que llegará a las noches del prime time cargado de emoción, música y talento. Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca integrarán nuevamente el jurado de lujo de este emocionante concurso donde cantantes profesionales mostrarán todo su talento.

La hermosa y talentosa Paulina Vega , regresa como presentadora del concurso. La ex Miss Universo acompañará a los participantes en los minutos previos a su presentación en el ascensor y a lo largo del programa. “Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró.

A lo largo de la competencia, los televidentes escucharán fusiones de diferentes géneros musicales, y de allí saldrán versiones originales que se convertirán en éxitos disponibles para descargar desde todas las plataformas musicales.

Fonseca por su parte, aseguró estar satisfecho con el nivel musical que ha encontrado en los participantes de este año. “El nivel de talento de esta temporada es impresionante, sin decir que el año pasado no lo hubo. Por ejemplo, hay tres cantantes líricos que internacionalmente pueden ser muy exitosos”, afirmó el cantante.

Silvestre Dangond aportará su alegría, espontaneidad y experiencia en el concurso de talento más esperado por los colombianos. “Es importante que los participantes estén atentos a lo que decimos. El factor ganador, para mí, es que sean reales y que no salgan al escenario tratando de imitar o siendo algo que no son”.

“Definitivamente no se lo pueden perder. Es un programa positivo que quita el estrés del día a día. Es un producto que se puede disfrutar en familia de principio a fin”, agregó el productor musical Kike Santander.

El programa será nuevamente una plataforma para impulsar la carrera profesional de cantantes que cuentan con cierta trayectoria artística. Un formato con elementos humanos, artísticos y divertidos que captará la atención de los colombianos y los llevará a vivir una experiencia A Otro Nivel.