Ladrón agrede brutalmente a mujer en un casino; a pocos metros de un CAI

Una vez más se conoció el relato de una víctima de intento de hurto , en el que un hombre aprovecho la soledad de un establecimiento para amedrentar a una mujer que se encontraba trabajando, al parecer con la intención de hurtar el dinero del lugar.

El hecho tuvo lugar el pasado 6 de julio, en la localidad de Bosa, a escasos 50 metros del CAI Roma, donde una mujer sufrió varios golpes, propinado por un delincuente que ingresó al casino donde trabaja la mujer, se acercó hasta la zona donde realizaba sus labores y la tomó del pelo intentando tapar su boca.

Sin embargo, el ladrón no contaba con que la mujer haría todo para defenderse de la agresión, ya que el delincuente no la amedrento ni amenazó en un principio, sino que comenzó agrediéndola, incluso en algunas partes del metraje se ven movimientos como si intentara doparla con alguna sustancia.

Pero la mujer lucho con todas sus fuerzas para soltarse del agresor, a pesar de recibir puños y tomadas fuertes de cabello, con las que el hombre pretendía reducirla, mientras le decía que se callara o la iba a apuñalar y asesinar.

“Aprovechó el momento en que yo estaba sola, porque estaba completamente sola en el casino, la calle también estaba totalmente sola. Él estaba de espaldas, entró a la cabina donde me encontraba y está el dinero, me tapó la boca y me empezó a ahogar y me empezó a decir que hiciera silencio o si no me apuñalaba”, indicó la víctima en diálogos con CityTv, prefiriendo el anonimato por miedo a represalias.

Finalmente, indicó que todo ocurrió muy cerca del CAI y que no obtuvo una ayuda pertinente: “Tal vez me quería dopar, encerrarme, él buscaba la manera como también como de buscar un sitio solo donde nadie lo viera”.

