¡Alarmante! Conductor estrelló su carro nuevo para evitar hurto en Bogotá

La inseguridad en las calles de Bogotá parece ir en aumento, por tal razón, los ciudadanos han tenido que idear estrategias para evitar ser víctimas de robo o extorsión, como un conductor que prefirió estrellar su carro nuevo antes que dárselo a los ladrones.

El pasado 9 de julio, los habitantes de Bosque Popular, de la localidad de Engativá, presenciaron un nuevo caso de inseguridad, en el que iban a robarle un vehículo nuevo a un hombre que guardaba su carro dentro de su garaje, aparentemente, los delincuentes esperaron dicho momento para atacarlo; sin embargo, no contaron con que el conductor iba a estrellar su vehículo en el portón de la vivienda con tal de no entregarlo.

Esto ocasionó que dos de los ladrones quedaran heridos, además de causar daños en la parte frontal del vehículo y destruir completamente el portón del lugar. Aunque, también se ha presenciado esta misma técnica de robo en la localidad de Puente Aranda, puesto que, mientras que un hombre guardaba su camioneta en el garaje de su casa, cuatro ladrones lo embistieron rápidamente para robarlo.

Sin embargo, no contaron con suerte, puesto que el hombre huyó junto con su camioneta, situación que no agradó a los delincuentes, quienes aprovecharon una segunda ocasión para poder robar el vehículo de la misma manera, pero el hombre volvió a huir del lugar, esto reportado por 'El ojo de la noche'.

Publicidad

Finalmente, los frecuentes robos, extorsiones y amenazas, ha hecho que la comunidad tome medidas preventivas, pues también afirman que la Policía Nacional, no ha sido de gran ayuda, ya que su presencia ante este tipo de situaciones es tardía o no llega nunca, además hacen distintas recomendaciones a los ciudadanos que presuntamente no funcionan para dichos momentos.

#OjoDeLaNoche | Intentando evitar un robo, conductor arrolló a delincuentes contra las puertas de su garaje. Ya van dos intentos de hurto en contra de la misma familia.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Qsyt8kQ1N1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 10, 2023

Te puede interesar: Tensa final en la batalla Red Bull