Le cortan las alas a Viva Air; Mintransporte sentencia su situación

La novela de Viva Air no termina, puesto que después de detener abruptamente sus operaciones, alegando no tener recursos para su funcionamiento. Luego de que se avanzara en un proceso de fusión con Avianca, la empresa estaría en problemas muchos más serios que sentenciarían su futuro.

Guillermo Reyes, ministro de transporte, aseguró en diálogos con El tiempo, que interpondrá una demanda por estafa en contra de la aerolínea, debido a que, teniendo conocimiento de sus decisiones de detener la operación, vendieron tiquetes y paquetes a última hora.

Según el ministro, no solo su ministerio está detrás de las investigaciones que se adelantan con Viva Air, sino también el Ministerio del Trabajo, ya que de acuerdo a la aerolínea, tenía los recursos para liquidar a sus empleados.

“Los trabajadores son muy importantes para nosotros, cuando Fast Colombia, es decir, Viva dice que tiene los recursos con los cuales liquidar a los empleados, ya teníamos un tema económico garantizado. Yo no tengo certeza si eso ocurrió; sin embargo, el Ministerio de Trabajo está adelantando todas las averiguaciones sobre si esto ha ocurrido”, indicó Reyes.

Así mismo, se refirió a la reubicación de los trabajadores de Viva en aerolíneas como Avianca y Latam, una situación que, según él, confirma que la aerolínea no volverá a operar, ya que: "no tiene aviones, no tiene empleados y no tiene recursos, no más las deudas. ¿Cómo podría operar?, ¿quién le va a dar aviones para hacer la operación? Sin embargo, de todo se ve en la viña del señor”.

En cuanto a la denuncia que piensa interponer, Reyes aseguró tener información importante que servirá como pruebas contundentes en el proceso que se adelantará: “Hemos recogido información que evidencia el delito de estafa agravada en la modalidad de masa que, en criterio nuestro, con lo que tenemos de evidencias, puede superar los 270.000 millones de pesos en lo que fue venta de tiquetes, tiqueteras y cuponeras, a sabiendas de que iban a salir del mercado”.

