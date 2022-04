“Lo merezco como cualquier colombiano”: Francia Márquez reconoce que recibió Ingreso Solidario

La candidata vicepresidencial Francia Márquez se pronunció sobre la polémica que la envuelve frente al subsidio de Ingreso Solidario que recibió por parte del Gobierno Nacional.

En diálogo con Mañanas Blu, la candidata del Pacto Histórico confirmó que efectivamente fue beneficiaria del subsidio económico que da el Estado a las familias vulnerables y además expresó que lo merece, “como cualquier colombiano”.

“Lo merezco porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, expresó la mujer al aclarar que el subsidio no lo recibió teniendo algún cargo político o contando con un sustento económico que la excluyera del subsidio.

Además, contó que “para estudiar en la universidad aguanté hambre, me demoré un poco de tiempo porque me tocaba pagar un semestre y otro para ahorrar y juntar. Me demoré diez años para terminar”.

Sobre el detalle del subsidio que recibió, contó que fue en el año 2019 cuando era una mujer desempleada; de igual forma expresó que, de haber algún reclamo, debería hacérsele al Gobierno y no a ella.

“A mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, sostuvo Márquez.

Contó que el primer subsidio le llegó sin ella saber que había sido beneficiada; pues dice que “una vez miré que tenía $400.000 en mi cuenta, pensé que me habían pagado por algunas de las labores que había realizado, pero después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de 160.000 pesos y no lo solicité”.