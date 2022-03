¡Lo que fue, fue! Registrador Alexander Vega desistió del reconteo de votos

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, anunció hace pocas horas, que no solicitará al Consejo Nacional Electoral reconteo de votos de las elecciones al Congreso 2022 , celebradas el pasado 13 de marzo, según él, no hubo fraude electoral; la noticia la dio luego de que varios partidos se opusieran al nuevo conteo.

“Defiendo el escrutinio. La solicitud que ayer planteé era para presentarla hoy y yo no he presentado ninguna solicitud, quiero aclarar eso, pero se hizo con el propósito de buscar una salida a todo ese tema, de legitimar el resultado que estaban diciendo que fraude. El fraude nunca existió, señores magistrados y señor presidente encargado, para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de reconteo devotos”, aclaró el registrado Vega.

Publicidad

Por su parte, el presidente encargado del Consejo Nacional Electoral, César Abreu, se mostró de acuerdo con la decisión y aseguró sentir tranquilidad; sin embargo, agregó que los partidos que aún tengan dudas podrán solicitar el reconteo de manera escrita.

“Es importante que haya tomado esa decisión porque nos quita un peso de encima y le da una garantía al proceso electoral”, manifestó el magistrado Abreu.

Publicidad

Vale la pena mencionar que, durante la reunión, solo 3 de los 18 partidos y movimientos políticos que asistieron insistieron en el reconteo general de los votos: Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Centro Democrático. El Partido Conservador se mostró indeciso.