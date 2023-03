Matador rompe el silencio y reconoce que sí golpeó a su esposa: "Me enloquecí"

Luego de que se desatara una polémica por la agresión que tuvo el caricaturista Julio César González Quiceno contra su pareja en 2013, el propio 'Matador' rompió el silencio y habló públicamente sobre los hechos que ahora lo tienen en el centro de comentarios en medios de comunicación y redes sociales .

Pues aunque el caricaturista no ha negado la agresión, no se había pronunciado en detalle a lo ocurrido con su pareja hace 10 años en un hecho que le costó una detención y que hoy cataloga como un mal recuerdo.

Este hecho pasado también le costó su cargo en El Tiempo , tal como lo confirmó el periodista Felipe Zuleta en diálogo con Blu Radio donde dijo que, aunque fue una decisión difícil, al caricaturista "lo echaron".

“Lo echaron. Usted no puede arreglar una mentira con otra. Tuve la oportunidad de hablar con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, a quien conozco hace mucho tiempo, y me dijo que fue una decisión muy difícil de tomar”, dijo Zuleta.

Y en medio de la oleada de opiniones a favor y en contra de los hechos que envuelven a Matador, el caricaturista rompió el silencio para dar su versión de los hechos de los que reconoció que sí existieron y que efectivamente, en un error, golpeó a su pareja sentimental, quien actualmente es su esposa.

En diálogo con Caracol Radio Julio Cesar González dio detalles de aquel episodio del que insinuó que fue la razón de su salida de El Tiempo, "sin ser escuchado".

Sobre su despido Matador dijo que "es un golpe duro" y que se enteró de su salida de El Tiempo por el comunicado; además aseguró que sintió que el medio de comunicación para el que trabajaba lo entregó a "los lobos porque no fui escuchado ni siquiera por el director".

Matador aseguró que pensaba en renunciar el lunes, "me iba a apartar del periódico, pero cuando vi lo de ayer sentí decepción y tristeza”.

En medio de la entrevista se refirió al caso que lo tiene en el 'ojo del huracán' y reconoció que sí agredió a su pareja en hechos registrados en 2013 y bajo efectos del alcohol; además aprovechó para pedirle disculpas a su pareja de quien reconoció que lo ha defendido y apoyado en su proceso.

“Debo pedirle perdón a mi esposa, ya hace 10 años lo hice. Ella me ha defendido a capa y espada, me ha soportado mis errores. Fui un idiota por mi adicción al alcohol, eso es terrible", expresó el caricaturista.

Sobre el momento en que cometió la agresión dijo que "fue una mala noche de tragos, en la que me enloquecí", dijo que ese lamentable y reprochable episodio "lo guardo en un cajón de la vergüenza".

Asimismo reconoció que "sabía por los enemigos que tengo que este día iba a llegar. Me he disculpado con mi esposa y es por ella que estoy acá”.

Aunque no atraviesa por su mejor momento Julio Cesar dijo que lo toma como una buena oportunidad para "liberarme y contarle a la gente que eso sí pasó, que obviamente me equivoqué, me quito un peso de encima y uno piensa que en cualquier momento van a llegar por mí. Lo más difícil ha sido contarle a mis hijos, que su papá en una noche de locura fue un monstruo, pero de todas maneras hay que afrontarlo”.