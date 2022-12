“Me duele mi país”: Jessica Cediel, AGREDIDA por un desconocido

En una de las vías de Bogotá un hombre abordó a Jessica Cediel para pedirle dinero, en vista del silencio de la presentadora, lanzó sobre su automóvil una bolsa de basura que provocó que el vidrio se rompiera.



Con molestia y tristeza, Cediel compartió en su cuenta de Instagram un largo mensaje que expresa su dolor y miedo; contando detalladamente cómo sucedieron las cosas.

"¿En dónde está la autoridad? (...) Me duele como ciudadana, me duele mi país, hasta donde vamos a llegar. Me siento triste, impotente, insegura (...) ", escribió Jessica.