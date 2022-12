Mineducación ordena retorno a clases presenciales en colegios públicos y privados del país

Según la directiva promulgada este viernes por el Ministerio de Educación los jardines infantiles, colegios públicos y privados del país deberán volver a la presencialidad.

En las orientaciones compartidas por la orden ministerial se hace énfasis en el pleno cumplimiento de las normas de bioseguridad anteriormente reglamentadas por la autoridad en salud del país. Además, las entidades deberán convocar a directivos, docentes y personal administrativo para dar inicio a la presencialidad prontamente.

Según el ente, se estableció que el servicio en Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media se prestará de manera presencial a partir del 15 de julio, además, la directiva confirmó que aquellas instituciones de regiones apartadas también deberán dar cumplimiento a la orden.

Por lo anterior Mineducación puso a disposición las secretarias de educación territoriales para adelantar la verificación del cumplimiento de la orden y de esta manera hacer los pagos de los salarios solo a los educadores que hayan prestado el servicio de manera presencial.

"Todo el personal que labora en el sector educativo oficial independientemente de situaciones de comorbilidades o edad debe asistir a las Instituciones Educativas, tal y como quedó definido en el parágrafo del artículo 5 de la resolución 777 de 2021, hacerlo cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad establecidos y propendiendo por el autocuidado so pena de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna”, agregó la Ministra de Educación, María Victoria Angulo.

El regreso a la presencialidad de nuestros niños y niñas es fundamental para su desarrollo integral, restablecer el servicio educativo en escenarios presenciales es honrar su derecho a la educación.



