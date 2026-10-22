Hombre acudió al odontólogo por una muela; habría terminado con una aguja en el corazón

En Medellín, Jorge Gómez denunció públicamente una presunta negligencia médica tras acudir en diciembre a una consulta odontológica para que le extrajeran una muela cordal. Según su relato, durante el procedimiento se fracturó una aguja, cuyo fragmento habría quedado incrustado en la zona dental.

De acuerdo con la denuncia presentada ante Telemedellín y posteriormente conocida en Noticias RCN, la profesional que lo atendió no habría retirado el objeto ni aplicado medidas inmediatas tras la ruptura del instrumento.

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Asimismo, Gómez señaló que únicamente le tomaron una radiografía frontal de control y le permitieron regresar a su casa, sin advertirle sobre los posibles riesgos ni darle recomendaciones adicionales.



En declaraciones al medio de comunicación, el hombre cuestionó la actuación de la odontóloga: “¿Cuál es mi denuncia? La negligencia médica o la negligencia que tuvo esta mujer conmigo, porque yo considero que si ella sabía y tenía el conocimiento de que la aguja se había quedado dentro de mi cuerpo, pues lo correcto era no dejarme salir”.

¿Qué más comentó Jorge Gómez sobre esta situación?

Jorge Gómez relató que permaneció varias semanas con un fragmento metálico en su organismo sin conocer su ubicación exacta. Ante el malestar que experimentaba, acudió a un centro asistencial el 10 de enero para recibir atención médica.

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Entre el 15 y el 16 de enero, especialistas de la Clínica Las Américas le realizaron un cateterismo y descubrieron que la aguja ya no se encontraba en la zona oral, sino que había llegado hasta el corazón.

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Ante el riesgo que representaba el objeto, el equipo médico determinó que era necesario practicarle una cirugía a corazón abierto para extraerlo. La intervención se llevó a cabo el 20 de enero, mediante una apertura del tórax.

Gómez recordó cómo recibió la noticia y describió el procedimiento al que tuvo que someterse, debido a lo ocurrido.

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“El proceso fue en la Clínica Las Américas, donde me sometieron a través de un cateterismo, me encuentran la aguja clavada en el corazón. Los médicos me dicen: 'Aquí lo único que hay que hacer, señor Jorge y familia, es una cirugía a corazón abierto'. De una vez empezaron y al día 20 del mes de enero me hicieron la cirugía a corazón abierto y me extrajeron la aguja”, afirmó

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¿Cuál es la hipótesis sobre cómo llegó la aguja al corazón?

Según el relato de Gómez, el equipo médico evaluó distintas posibilidades para explicar cómo el fragmento metálico se desplazó desde la zona dental hasta el corazón.

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Una de las hipótesis planteadas es que la aguja ingresara a una vena a través de los tejidos de la mandíbula y se desplazara por el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón.

Otra posibilidad contemplaba que el objeto avanzara a través de los tejidos blandos. Por su parte, Gómez señaló que los médicos descartaron la ingesta por vía digestiva como explicación, pues, según le habrían indicado, podría haber provocado complicaciones graves.

El hombre explicó cuál habría sido la hipótesis más probable para los especialistas. “Ellos dicen que por el torrente sanguíneo se pudo ir, que es la más viable, que posiblemente fue por la vena principal y bajó directo al corazón (...), porque si yo me la hubiese tragado, me hubiese causado una peritonitis y hubiese muerto”.

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Ocho meses después de la intervención quirúrgica, Gómez continúa bajo seguimiento médico y asegura que todavía enfrenta limitaciones físicas, inflamación en los tejidos cardíacos, fatiga constante y dificultades respiratorias incluso al realizar esfuerzos mínimos.