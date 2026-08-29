Joven le exigió una fortuna a su amante para no divulgar material personas a su esposa

La Policía Metropolitana de Ibagué reportó la captura en flagrancia de una mujer colombiana de 19 años, señalada por el presunto delito de extorsión. El operativo se desarrolló luego de que un hombre presentara una denuncia y asegurara que estaba siendo presionado constantemente para entregar una suma de dinero.

Según la denuncia, la exigencia económica tenía como objetivo evitar que se divulgara material íntimo que podría afectar su relación matrimonial. El caso cobró relevancia después de que se conocieran detalles de la captura y del presunto modus operandi utilizado por la joven.

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En una entrevista concedida a Caracol Radio, el coronel Édgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, entregó detalles del procedimiento y explicó cómo se habría desarrollado la actividad por la que fue detenida.



¿Cómo era el modus operandi de la joven?

Édgar López describió la dinámica que, según las investigaciones, habría utilizado la joven para contactar a sus víctimas. El comandante explicó:

“Una joven atractiva seducía con sus encantos a hombres que tenían familia, sostenían una relación extramatrimonial. Luego de grabarlos y tomarles fotografías, comenzaba a extorsionarlos con publicar el contenido en redes sociales y compartirlo con la familia”, afirmó el oficial.

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De esta manera, el material fotográfico y audiovisual obtenido se habría convertido en el principal instrumento de presión contra los afectados. La investigación comenzó cuando uno de los hombres acudió ante el GAULA de la Policía para denunciar formalmente su situación.

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La víctima aseguró que venía recibiendo llamadas y mensajes de carácter extorsivo por parte de la mujer con quien había mantenido una relación sentimental extramatrimonial.

“Al parecer, ella lo intimidaba mediante exigencias económicas por un valor de $25 millones a cambio de no divulgar información personal y fotografías íntimas”, mencionó el comandante en declaraciones al medio citado.

la joven de 19 años fue capturada por las autoridades en Ibagué en un centro comercial Foto: imagen tomada de Policía Nacional

Detención en flagrancia en un local comercial

Ante las presuntas amenazas de divulgar el material íntimo, el GAULA coordinó un operativo para capturar a la sospechosa en flagrancia. El procedimiento se llevó a cabo en un establecimiento comercial. Sobre la captura, el coronel López explicó: “La captura se materializó en un establecimiento comercial, donde la víctima habría entregado $2 millones en efectivo”.

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Tras la entrega del dinero, los uniformados intervinieron y capturaron a la mujer. Posteriormente, fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el presunto delito de extorsión.

¿Cómo denunciar una extorsión en Colombia?

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Las personas que sean víctimas de una extorsión pueden comunicarse de inmediato con la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, disponible las 24 horas. Este canal permite recibir orientación y denunciar de manera confidencial este tipo de delitos.

También es posible presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de manera presencial en los GAULA, estaciones de Policía, Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) y otros puntos habilitados. La Fiscalía también dispone de canales virtuales para presentar denuncias.