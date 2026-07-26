Pico y placa para motos en Medellín tendrá drástico cambio en segundo semestre

Los motociclistas que circulan por Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá deberán prepararse para un cambio en la medida de pico y placa. Las autoridades de movilidad confirmaron la nueva rotación que regirá durante el segundo semestre de 2026 y que comenzará a aplicarse en los primeros días de agosto.

La actualización hace parte de la rotación semestral que se implementa en la región para contribuir a la movilidad y reducir la congestión vehicular. Por esta razón, quienes utilizan motocicletas como principal medio de transporte deberán verificar el nuevo calendario para evitar sanciones cuando entre en vigencia.

Pico y placa para motos en Medellín: así funcionará la nueva rotación

La Alcaldía de Medellín informó que la nueva rotación empezará a regir desde el lunes 3 de agosto de 2026. Durante la primera semana se desarrollará una etapa pedagógica, en la que las autoridades realizarán controles e informarán a los conductores sobre los cambios, sin imponer sanciones económicas. A partir del 10 de agosto, quienes incumplan la medida podrán recibir comparendos y la inmovilización de la motocicleta.

La restricción seguirá aplicándose de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, tomando como referencia el primer número de la placa. La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

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Lunes: placas iniciadas en 1 y 7.

Martes: placas iniciadas en 0 y 3.

Miércoles: placas iniciadas en 4 y 6.

Jueves: placas iniciadas en 5 y 9.

Viernes: placas iniciadas en 2 y 8.

Las autoridades recordaron que esta medida también tendrá una nueva rotación para los vehículos particulares, aunque en ese caso la restricción se aplica teniendo en cuenta el último dígito de la placa. El objetivo continúa siendo mejorar la movilidad en Medellín y los demás municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores consultar únicamente los canales oficiales para verificar la nueva programación, debido a que en los últimos días circularon imágenes con información falsa sobre la rotación del pico y placa. Incluso, las autoridades tuvieron que desmentir varias publicaciones que contenían calendarios incorrectos.

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Quienes incumplan la medida una vez finalice la etapa pedagógica se exponen a una multa establecida por el Código Nacional de Tránsito, además de la posible inmovilización del vehículo. Por esa razón, la recomendación es revisar con anticipación el nuevo esquema y programar los desplazamientos de acuerdo con el día que corresponda a la placa de cada motocicleta.