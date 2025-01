Revelan cómo era la verdadera relación de Sara Michel Vargas y su papá: "No había afecto"

Aún no se confirma si los restos hallados en una vereda de Sogamoso corresponden a la niña Sara Michel Vargas , quien está desaparecida desde el 25 de diciembre tras una presunta discusión familiar en la que, según versiones, habría decidió irse de la casa por voluntad propia.

Y mientras avanza la búsqueda de la menor de edad han salido a la luz varias versiones de los hechos en que sus familiares han contado detalles de lo ocurrido el día en que vieron por última vez a Sarita.

Una de las versiones que más llama la atención tiene que ver con la de su propia hermana que reveló que en la noche de Navidad hubo una pelea familiar en la que Sara Michel hizo unas delicadas confesiones que, al parecer, no le habrían agradado a su mamá, Leidy Tatiana Vega.

Hasta el momento es un misterio el detalle de qué fue lo que confesó la niña de 11 años ante su familia y que habría sido la razón para que se desencadenara una discusión entre parientes, que además habría sido aprovechada por la menor de edad para irse de la casa.

Sara Michel Vargas, de 11 años, desapareció de su hogar en Sogamoso, Boyacá el pasado 25 de diciembre /Fotos: Facebook

Revelan cómo era la relación de Sara Michel y su papá

Sin embargo, en otros pronunciamientos la hermana de Michel Vargas develó mayores detalles de la relación que se vivía al interior del hogar , especialmente en lo que tiene que ver con la cercanía entre la niña y su papá, Víctor Alfonso Vargas Riaño.

Pues el progenitor de Michel dijo en entrevista con Noticias Caracol que en la noche que desapareció la niña de 12 años no hubo peleas y que él no discutió con la niña ; incluso, expresó que "ni siquiera le llamo la atención", desconociendo cuál sería la razón que tuvo la menor para salir de la casa a esa hora.

Por su parte la hermana mayor, Mayerly Andrade Vega, en diálogo con La W detalló que la relación entre Michel y su papá Víctor no era muy cercana debido a que el hombre "trabaja bastante en el día y llega tarde en la noche", lo que hace que poco compartieran.

Además expresó que el hombre no solía ser muy cariñoso o afectuoso con la menor de edad: “ No eran como de mimarse ni nada de eso, no había como cariño afectuoso ".

Entre tanto agregó que " Con mi mamá era más cercana, permanecía todos los días ahí en la casa , a veces iba y le ayudaba en el oficio en la finca. Con mi mamá, pues todo muy bien, hasta lo que yo sé muy bien con ella”.