Niña con cáncer le hizo ‘AGUAR EL OJO’ a Luis Fonsi bailando despacito

No hay duda de que ‘Despacito’ se ha convertido en todo un ‘hit’. No hay persona que no se haya contagiado al ritmo de esta canción. Famosos nacionales e internacionales son prueba fiel de ello.

Publicidad

Pero no hay nada más emocionante y tierno que ver esta interpretación en un menor.

'Clowntagiosos', un grupo de especialistas que intenta alegrar la vida de los enfermos con cáncer del hospital de Puerto Montt, en Chile, cumplió con esta misión y compartió un video en el que hacían muy feliz a una niña que padecía esta enfermedad.

Publicidad

En la grabación se ve a los integrantes del equipo bailando el tema y al otro lado del vidrio la pequeña haciendo lo mismo.

Publicidad

Luis Fonsi, interprete de este éxito musical, compartió la publicación y muy conmovido con él escribió: “¡Se me aguaron los ojos al ver esto, lo que es el poder de la música! Esto pone en perspectiva las cosas verdaderamente importantes en la vida. Salud, Amor, Fe, Familia...Que mucho nos enseñan los niños”.

Publicidad

Publicidad